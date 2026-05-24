People in Zoetermeer Discuss Vacation Pay: In One Big Lump or Monthly?

A survey of workers in Zoetermeer reveals that some prefer to receive their vacation pay in one lump sum, while others prefer it to be paid monthly. The article discusses the pros and cons of each option and the reasons behind people's choices.

Het is eind mei en dat betekent dat veel werknemers vakantiegeld op hun rekening krijgen gestort. Toch krijgt niet iedereen het in één keer, soms wordt het maandelijks uitgekeerd.

We vroegen mensen in Zoetermeer wat ze liever hebben: in één keer veel of iedere maand een beetje? Dinand werkt zo'n zestig uur per maand bij een Indisch bezorgrestaurant in Zoetermeer en verdient daar ongeveer 7500 euro per jaar mee. Hij krijgt zijn vakantiegeld per maand uitbetaald. Voor hem dus geen groot extra bedrag deze maand, maar dat vindt hij geen probleem.

'Ik vind het fijn dat ik het opgesplitst krijg. Ik leef meer van maand naar maand dan dat ik in één keer alles bij elkaar spaar.

' Waar zijn geld naartoe gaat? Dit jaar niet naar vakantie, maar naar andere dingen, lacht Dinand.

'Baco's en het goede leven. 'Cesar moet even nadenken op de vraag of hij zijn vakantiegeld liever in één keer krijgt of maandelijks. 'Ik denk toch liever in één keer. Dan kan ik makkelijker bepalen wat ik ermee ga doen.

' Hij denkt dat het anders misschien sneller op de grote hoop verdwijnt. 'Nu gebruik ik het voor vakantie, sparen of om mijn familie cadeaus te geven. 'Dit jaar is hij van plan een vakantie te plannen naar Barcelona. 'Of ik koop een ticket voor mijn moeder, zodat ze hier naartoe kan.

Mijn familie komt namelijk uit Colombia. Ik heb haar al lang niet gezien.

'Luna heeft net een nieuwe baan in de gehandicaptenzorg. 'Dus ik nog geen idee hoeveel ik precies aan vakantiegeld krijg, maar ongeveer een maandsalaris. ' Ze krijgt het, net als bij haar vorige baan, in één keer overgemaakt in mei en daar is ze blij mee. 'Het beviel goed.

Het voelt echt als een cadeautje.

' Als ze het maandelijks zou krijgen, is ze bang dat het eerder 'verdwijnt' tussen alle andere uitgaven. Meestal besteedt ze haar vakantiegeld aan vakantie of eten.

'Want daar hou ik van, heel veel eten', lacht ze. Maar dit jaar gaat het naar kleren voor haar elf maanden oude zoontje





