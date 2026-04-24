Pellizzari verovert eindzege Ronde van de Alpen, Arensman derde

Giulio Pellizzari heeft de Ronde van de Alpen gewonnen na een sterke slotetappe. Thymen Arensman eindigde als derde in het algemeen klassement.

De Ronde van de Alpen is afgerond met een overtuigende eindzege voor de jonge Italiaan Giulio Pellizzari . Thymen Arensman , de Nederlandse klimmer die voorafgaand aan de slotetappe nog een reële kans had op de eindoverwinning, slaagde er niet in om de kleine achterstand op Pellizzari goed te maken.

De slotetappe, een zware rit met pittige beklimmingen, eindigde in Bolzano met een etappezege voor Pellizzari, wat zijn algehele overwinning extra glans gaf. Arensman eindigde uiteindelijk als derde in het algemeen klassement, een resultaat dat hij wellicht als een teleurstelling zal beschouwen gezien zijn ambities. De race was gekenmerkt door veel ontsnappingspogingen en een strijd om bonusseconden, die uiteindelijk doorslaggevend bleken te zijn in de strijd om de leiderstrui.

De slotetappe begon met een reeks vergeefse ontsnappingspogingen, waarbij twaalf renners erin slaagden om een voorsprong te creëren. Onder deze koplopers bevonden zich de Nederlanders Sam Oomen en Koen Bouwman, evenals ritwinnaars Tom Pidcock en Lennart Jasch.

De kopgroep bouwde een voorsprong van ruim twee minuten op, maar deze werd snel kleiner toen het peloton, aangevoerd door teams die hun klassementsrenners wilden beschermen, het tempo verhoogde bij de nadering van de Montoppio, een beklimming van 12,7 kilometer met een gemiddeld stijgingspercentage van 7%. Pidcock en Rodriguez hielden het langst stand van de koplopers, maar werden uiteindelijk ingehaald door een groep renners met daarin de favorieten voor de eindoverwinning.

De cruciale momenten in de race kwamen toen Pellizzari, Arensman en Bernal zich losmaakten van de rest van het peloton en een felle strijd aangingen om de overwinning. Pellizzari plaatste een verrassende aanval op tweeënhalve kilometer van de top, waarna hij een voorsprong nam die hij niet meer zou afgeven. Hij pakte ook nog eens zes bonusseconden in een tussensprint, waardoor zijn voorsprong in het algemeen klassement verder toenam.

Arensman, samen met Storer en Bernal, probeerde nog wel om de Italiaan terug te pakken, maar Pellizzari bleek te sterk. Hij bereikte de top als eerste en begon aan de afsluitende afdaling met een comfortabele voorsprong, die hij moeiteloos wist te behouden. De prestatie van Pellizzari is opmerkelijk, zeker gezien zijn jonge leeftijd en het feit dat hij al eerder een ritzege had behaald in deze Ronde van de Alpen.

Voor Arensman is het een gemiste kans, maar hij kan terugkijken op een sterke week waarin hij zich goed heeft voorbereid op de komende Giro d'Italia. Hij eindigde als derde in het algemeen klassement, achter Pellizzari en Egan Bernal, en bewees opnieuw dat hij tot de beste klimmers van het peloton behoort.

De Ronde van de Alpen heeft een nieuwe winnaar en een veelbelovende toekomst voor Giulio Pellizzari, terwijl Thymen Arensman zich nu kan focussen op zijn volgende uitdagingen in het wielrennen





