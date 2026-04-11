Peelé: Dertien als symbool van veerkracht en hoop

Peelé de Jongh uit Eindhoven heeft de '13' vereeuwigd op zijn pols, als eerbetoon aan zijn overleden moeder en als herinnering aan zijn veerkrachtige jeugd. Ondanks een moeilijke start in het leven, gekenmerkt door de verslaving van zijn moeder en uithuisplaatsing, vindt hij kracht in het getal dertien, dat symbool staat voor hoop en doorzettingsvermogen.

Voor veel mensen is dertien een ongeluksgetal, maar voor de 20-jarige Peelé de Jongh uit Eindhoven is het juist het tegenovergestelde. Al jarenlang staat er een '13' op zijn pols. 'Het motiveert me om sterk te blijven,' zegt hij. De jeugd van Peelé werd getekend door de verslaving van zijn moeder. 'Ze was verslaafd aan drugs. Ik was jong, maar heb het wel bewust meegemaakt. Ik merkte toen al dat ze niet goed voor mij en mijn broertjes kon zorgen. Dat moest ik vaak doen.

' Hij blikt terug op een jeugd die allesbehalve rooskleurig was, maar waarin veerkracht en hoop centraal stonden. Zijn verhaal is een testament van overleven en veerkracht. \Toen hij een jaar of acht was, werd hij uit huis geplaatst. Peelé woonde eerst op een internaat en kwam daarna in een pleeggezin terecht, waar hij nu nog steeds woont en zich altijd thuis heeft gevoeld. Zijn broertjes gingen naar andere gezinnen. 'Mijn moeder was pas 36 toen ze overleed,' vertelt hij. 'Het is nooit definitief vastgesteld dat dat door de drugs kwam, maar dat kan bijna niet anders. Ik ben na haar overlijden nog in mijn ouderlijk huis geweest, waar ik veel drugs heb zien liggen.' Hij omschrijft die tijd als een lastige periode. 'Fijn was het niet, maar ik weet dat ze nu rust heeft. Ik zou niet weten hoe ze eraan toe zou zijn als ze nog zou leven.' De '13' op Peelé's pols viel iets groter uit dan van tevoren gedacht. Peelé was pas dertien jaar oud toen hij zijn moeder verloor. Het was ook de leeftijd waarop hij zijn tattoo liet zetten. Jong, maar met toestemming en onder toezicht van een ouder of voogd mocht dat. 'Ik vroeg aan mijn voogd of ik een kleine '13' mocht laten zetten. Die zei: 'Als dit voor jou helpt is het goed, maar het moet wel heel klein zijn.' Ze regelde bij de tattooshop dat het mocht.' Uiteindelijk viel het cijfer wat groter uit. 'Maar ze vond hem wel supermooi.' \Die 13 koos hij niet zomaar. 'Mijn moeder werd geboren op 13 mei en overleed op 13 april. 13 was haar geluksgetal.' Door de jaren heen ontdekte Peelé steeds meer verbanden met het getal. 'Als je de cijfers van het huisnummer van mijn moeders huis optelt, kom je uit op 13. Na dit alles dacht ik: dat kan geen toeval zijn. Ik wilde er echt een tattoo van hebben.' 'De tattoo laat me ook zien hoe ik juist níét terecht wil komen in het leven.' Het getal staat symbool voor zijn leven. 'Als ik een keuze moet maken, kies ik vaak voor nummer dertien. Bijvoorbeeld bij mijn theorie-examen. Ik heb veel moeite om die te halen. Dan denk ik: de dertiende keer gaat het lukken.' En soms lijkt het hem zelfs geluk te brengen. 'Met een staatslot met getal dertien win ik dan toch altijd iets kleins. Dat vind ik bijzonder.' De tattoo is voor hem meer dan alleen een herinnering aan zijn moeder. 'Het laat me ook zien hoe ik juist níét terecht wil komen in het leven. En dat ik moet doorgaan en sterk moet blijven.' Op zijn arm staat nog een tattoo, met de tekst: 'My story isn’t over yet'. 'Mijn levensverhaal is nog niet klaar,' legt hij uit. 'Met alles wat ik heb meegemaakt, maar ook met mooie herinneringen en levenslessen.' Hij leeft nu vol goede moed. Hij is vastberaden om zijn eigen pad te bewandelen en zijn eigen verhaal te schrijven. Peelé's veerkracht en optimisme zijn een inspiratie voor iedereen die met tegenslagen te maken heeft. Zijn verhaal is een herinnering dat het leven, hoe moeilijk ook, altijd de moeite waard is





