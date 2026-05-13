Pedofiele syndikaal probeerde rechtszaak te ontlopen, veroordeeld tot 15 jaar cel

Brit in Engeland veroordeeld voor seksueel misbruik van drie jongens. Familie aankondigde aangifte, maar verdachte leek saai en alleen maaragnaand alcohol te drinken.

In Engeland heeft een pedoseksueel geprobeerd om zijn rechtszaak te ontlopen door te doen alsof hij ernstig ziek was. Dat mislukte en gisteren kreeg de man zijn straf: 15 jaar cel.

De Brit werd verdacht van seksueel misbruik van drie jongens in de leeftijd van 4 tot 14 jaar. Familie van de jongens had aangifte tegen hem gedaan. Toen de man verscheen bij het eerste politieverhoor, zat hij in een rolstoel en werd hij geduwd door zijn broer. Die verklaarde dat de verdachte een beroerte had gehad, amper mobiel was en het misbruik daarom niet gepleegd kon hebben.

De man sprak ook niet. Aanvankelijk leek de leugen effect te hebben. Agenten en een rechter geloofden het verhaal en de man hoefde daarom niet terecht te staan. Omdat er wel bewijs was dat de man iets met het misbruik te maken moest hebben, ging het onderzoek door.

Zijn eigen videodeurbel en beelden uit een uitgaansgelegenheid deden de man uiteindelijk de das om. Daarop was hij staand te zien met twee glazen. Op bewakingsbeelden uit het politiebureau was te zien dat de man zich plotseling anders gedroeg als een agent in de buurt was. Eenmaal geconfronteerd met de beelden gaf de man de leugen toe.

Hij erkende toen ook dat hij zich aan de jongens had vergrepen. Zijn broer is eveneens veroordeeld, voor obstructie van de rechtsgang. Hij moet 2 jaar en 9 maanden de cel in





