Pech voor Van der Poel en Pogacar in chaotische Parijs-Roubaix

Mathieu van der Poel en Tadej Pogacar beleven een hectische editie van Parijs-Roubaix met pech, lekke banden en fietswissels. Ondertussen volgen we ook de vrouwenwedstrijd.

De vrouwen zijn begonnen aan hun Parijs-Roubaix , vertrekkend uit Denain met een verwachte finish rond 18:10 uur. Ondertussen zien we een enerverende koers bij de mannen. Van der Poel, achtervolgend, verkleint in eerste instantie het gat, maar blijft op anderhalve minuut hangen. Pogacar doet ook actief mee vooraan, in een kopgroep met onder anderen Van Aert en Pedersen.

Van der Poel, met een goede fiets, probeert de groep met Pogacar en Van Aert te achtervolgen, maar het gat is bijna twee minuten. Het drama stapelt zich op voor Van der Poel, die opnieuw van fiets moet wisselen, dit keer in het Bos van Wallers, na een lekke band. Hij moet zelfs lopend verder, op zoek naar een nieuwe fiets, terwijl Pogacar en Van Aert wegrijden.\Na een inspanning sluit Pogacar weer aan bij het peloton, net voor het Bos van Wallers. Maar het geluk is van korte duur, want Pogacar rijdt lek. De Sloveen moet van fiets wisselen, en vervolgens weer, omdat hij eerst op een fiets van een andere ploeg rijdt. Zijn ploeggenoten van UAE laten kopwerk achterwege, waardoor de Alpecin-ploeg van Van der Poel de leiding neemt in het peloton. Het verschil groeit tot ongeveer vijftig seconden. Intussen kent ook Ineos Grenadiers pech, met valpartijen voor Tarling en Turner, hoewel zij weer verder kunnen. Wout van Aert wisselt ook van fiets en wordt teruggebracht naar de groep door zijn ploeggenoot Doull. Mike Teunissen probeert het met een aanval, maar zijn voorsprong smelt snel weg. Mads Pedersen heeft een lekke band en moet achtervolgen.\De renners hebben bijna honderd kilometer afgelegd, met de eerste kasseistrook in zicht. Het tempo ligt hoog, waardoor er geen kopgroep is. Pogacar, sprekend over de zwaarte van Parijs-Roubaix, droomt van de zege om alle vijf monumenten te winnen. Mads Pedersen benadrukt de bizarre en abnormale aard van de koers. Er waren momenten met breuken in het peloton, waarbij Pogacar en Van der Poel even achterstand opliepen, maar de groepen snel weer samenkwamen. Een vroege kopgroep van ongeveer 25 man was van korte duur. Wout van Aert rijdt vandaag zonder het verboden bandendruksysteem van Visma-Lease a Bike. Pauline Ferrand-Prévot won vorig jaar de vrouwenwedstrijd met dat systeem





