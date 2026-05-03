PEC Zwolle verzekert zich van Eredivisie-voetbal na zege op Heracles

PEC Zwolle heeft zich verzekerd van een plek in de Eredivisie voor het komende seizoen. In een weinig overtuigende wedstrijd in het MAC3Park Stadion wisten de Zwollenaren met 1-0 te winnen van een Heracles team dat al gedegradeerd was.

Deze overwinning, behaald ondanks een moeizame wedstrijd, betekent dat PEC Zwolle niet meer ingehaald kan worden door de concurrentie in de strijd om handhaving. De club had eerder al gedacht veilig te zijn na het bereiken van 34 punten, maar de onverwachte resultaten van andere teams zorgden ervoor dat de spanning tot het laatste moment bleef bestaan.

De overwinning kwam op een cruciaal moment, aangezien FC Volendam eerder op de dag verloor, waardoor een zege op Heracles direct handhaving zou betekenen. De wedstrijd zelf verliep echter niet zoals gehoopt. Heracles, dat haar 123e verjaardag vierde, begon met meer energie en vastberadenheid. PEC Zwolle had moeite om het spel te maken en creëerde weinig kansen in de eerste helft.

Een vroege treffer van Thijs Oosting werd afgekeurd wegens buitenspel. Uiteindelijk was het Anselmo García Mac Nulty die de score opende na een afwijkende schot van afstand, in zijn honderdste wedstrijd voor de club. Ondanks de voorsprong bleef het spel van PEC Zwolle onder de maat en de wedstrijd was over het algemeen weinig spectaculair. Koen Kostons, de clubtopscorer, had een goede kans, maar zag zijn poging geblokkeerd worden door doelman Jansink en de paal.

Heracles kreeg ook enkele mogelijkheden, maar slaagde er niet in om te scoren. De wedstrijd werd verder gekenmerkt door gemiste kansen en controversiële beslissingen, waaronder een onbestrafte overtreding van Djevencio van der Kust. De tweede helft bracht een iets levendiger spelbeeld, maar de spanning bleef hoog. Heracles bleef vechten voor een gelijkmaker, terwijl PEC Zwolle moeite had om de controle over de wedstrijd te behouden.

De rode kaart voor Sem Scheperman leek de wedstrijd te beslissen, maar Heracles bleef druk zetten. Verschillende doelpogingen van de bezoekers werden door doelman Tom de Graaff onschadelijk gemaakt. PEC Zwolle kreeg zelf ook nog kansen, maar zag drie doelpunten afgekeurd worden, waaronder een treffer van Kostons in de slotminuten na VAR-ingrijpen. Uiteindelijk hield De Graaff zijn doel schoon en kon de opluchting in Zwolle groot zijn.

De overwinning betekent dat PEC Zwolle ook volgend seizoen op het hoogste niveau speelt, ondanks een moeizame en soms frustrerende wedstrijd. De supporters vierden uitbundig, wetende dat hun club de Eredivisie niet zal verlaten





