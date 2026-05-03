Pearl (Winter Vol Liefde) balanceert liefde en passie: 'Moet er tijd voor maken'

Pearl uit 'Winter Vol Liefde' vertelt over het combineren van haar relatie met Robin en haar passie voor schilderen. Ze deelt haar inspiratie, uitdagingen en toekomstige plannen in de Zweedse kunstwereld.

Pearl , bekend van het programma ' Winter Vol Liefde ', balanceert momenteel tussen haar groeiende liefdesleven met Robin en haar diepgewortelde passie voor schilderen. Na de opnames van het programma is Pearl niet alleen haar hart gevolgd naar Zweden , maar heeft ze ook geprobeerd haar artistieke carrière verder uit te bouwen.

In een recente column voor RTL Boulevard deelt ze haar ervaringen en de uitdagingen die komen kijken bij het combineren van liefde en werk. Schilderen is voor Pearl niet slechts een hobby, maar een essentieel onderdeel van haar wezen. Ze beschrijft het als een innerlijke drang, een kracht die haar motiveert en richting geeft in haar leven.

Haar inspiratie haalt ze uit een verlangen naar een wereld vol magie, een gevoel dat ze probeert te vangen en te vertalen in haar kunstwerken. De afgelopen jaren heeft Pearl zich voornamelijk gericht op abstracte landschappen, die geworteld zijn in de verhalen van haar voorouders en de sprookjesachtige wereld van haar jeugd. De natuurlijke schoonheid van Zweden, met haar mysterieuze bossen, uitgestrekte meren en imposante rotsformaties, speelt een cruciale rol in haar creatieve proces.

Deze omgeving voelt als een sprookjeswereld, waardoor de magie voortdurend aanwezig is en haar werk diepgaand beïnvloedt. Pearl erkent openhartig dat haar relatie met Robin, hoewel gelukkig, een impact heeft gehad op haar schilderpraktijk. Hoewel haar gevoelens voor Robin haar thema's niet hebben veranderd, heeft het wel invloed op de frequentie waarmee ze kan schilderen. Ze geeft toe dat ze momenteel nog te weinig tijd aan haar kunst kan besteden.

Haar atelier, nu gevestigd in de kelder van hun huis, is minder toegankelijk dan haar voormalige werkruimte in Suriname, waar ze constant werd omringd door haar kunst. De dagelijkse verantwoordelijkheden en de intensiteit van het samenleven hebben haar ritme als kunstenaar veranderd. Toch voelt Pearl dat haar werk steeds meer zijn plek vindt, zowel in Zweden als daarbuiten.

Ze heeft recentelijk een succesvolle solo-expositie gehad in België en staat op het punt haar werk te presenteren aan een Zweeds publiek met een nieuwe solo-expositie op 30 mei. Deze successen bevestigen haar gevoel dat ze op de juiste weg zit. Pearl benadrukt dat de kunstwereld overal ter wereld volgens vergelijkbare principes functioneert: het ontwikkelen van een eigen praktijk en het opbouwen van zichtbaarheid zijn essentieel. Naamsbekendheid is belangrijk, maar het cv en de artistieke ontwikkeling spelen een doorslaggevende rol.

Pearl merkt tevens dat haar werk steeds meer mensen raakt, wat haar motiveert om nieuwe stappen te zetten. Ze overweegt om een beperkte serie prints te maken, zodat haar kunst ook in een andere vorm toegankelijk wordt voor een breder publiek. Haar doel is om met haar schilderijen een gevoel van magie op te roepen, een stille herinnering aan de grootsheid van de natuur.

Ze beschrijft haar werk als een weerspiegeling van haar persoonlijkheid: groots, helder, nuchter, maar altijd open voor een sprankje magie. Als ze al haar ervaringen in één schilderij zou moeten vangen, zou het waarschijnlijk net zo groot zijn als Zweden, zo groot is de impact van haar leven en haar passie. Pearl's verhaal is een inspirerend voorbeeld van hoe je je dromen kunt najagen, zelfs als je geconfronteerd wordt met uitdagingen en veranderingen.

Ze laat zien dat het mogelijk is om liefde en passie te combineren, en dat het volgen van je eigen pad kan leiden tot succes en vervulling. Haar kunst is een uitdrukking van haar innerlijke wereld, een wereld vol magie, verhalen en de schoonheid van de natuur





