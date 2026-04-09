PDC sluit trans vrouwen uit van vrouwencompetities: 'Een grote klap voor de trans gemeenschap'

De PDC heeft besloten trans vrouwen niet langer toe te laten tot de vrouwencompetities. De beslissing volgt op een wijziging van de regels gebaseerd op onderzoek. Dartster Noa-Lynn van Leuven mag hierdoor niet meer deelnemen aan de Women Series en reageert teleurgesteld. De PDC benadrukt inclusiviteit, maar erkent ook de fysieke verschillen die het voordeel van mannen in de sport kunnen bepalen.

De Professional Darts Corporation ( PDC ), de toonaangevende dartsbond, heeft besloten om trans vrouwen niet langer toe te laten tot de vrouwencompetities. Deze ingrijpende verandering volgt op een wijziging in het reglement van de Darts Regulation Authority ( DRA ), de instantie die de regels van de dartsport beheert. De beslissing is gebaseerd op recent onderzoek en houdt in dat trans vrouwen voortaan alleen nog mogen deelnemen aan de 'open wedstrijden' van de PDC , waar iedereen welkom is.

Deze restrictie heeft directe gevolgen voor Noa-Lynn van Leuven, een prominente dartster die de afgelopen jaren furore maakte in de Women Series en zich kwalificeerde voor het wereldkampioenschap in Londen. De nieuwe regelgeving markeert een significante verschuiving in het inclusiebeleid van de PDC en roept vragen op over de toekomst van trans vrouwen in de dartsport.\De beslissing van de PDC komt na eerdere soortgelijke stappen van andere sportbonden en organisaties. De World Darts Federation (WDF), de bond voor voornamelijk amateurs, nam vorig jaar reeds een vergelijkbaar besluit. Noa-Lynn van Leuven reageerde in een video op Instagram met teleurstelling. 'Blijkbaar ben ik met pensioen gestuurd. Niet vrijwillig, maar omdat ik niet meer mee mag doen,' aldus Van Leuven. Ze benadrukte de jarenlange toewijding en inspanning die zij heeft geleverd om op het hoogste niveau te presteren en voelde zich nu buitengesloten. Van Leuven wees er tevens op dat de beslissing niet alleen haar persoonlijk treft, maar een bredere impact heeft op de trans gemeenschap. Ze verwees expliciet naar de beslissingen van het Internationaal Olympisch Comité (IOC), dat vorige maand aankondigde trans vrouwen te weren van vrouwentoernooien op de Olympische Spelen van 2028. De nieuwe regelgeving in de PDC lijkt dan ook onderdeel te zijn van een bredere trend binnen de sportwereld, waarbij de discussie over gender en inclusie steeds complexer wordt. Het is een gevoelig onderwerp dat veel emoties oproept, zowel bij de betrokken atleten als in de bredere sportgemeenschap.\De PDC heeft in een officiële verklaring laten weten dat de DRA vorig jaar de regels rond trans personen opnieuw heeft laten onderzoeken, mede op basis van een rapport van de academisch ontwikkelingsbioloog Emma Hilton. Hilton heeft meerdere publicaties op haar naam staan over gender en categorieën in de sport. De DRA baseert de beslissing op de conclusie van Hilton, dat 'meerdere, kleine sekseverschillen zich ophopen en leiden tot een mannelijk voordeel ten opzichte van vrouwen in darts.' Hilton doelt onder meer op fysieke verschillen zoals lichaamslengte, schouderbreedte, spiermassa en motoriek. De DRA benadrukt echter ook dat zij inclusiviteit nastreeft en alle spelers, ongeacht hun biologisch geslacht, wettelijk geslacht en/of genderidentiteit, aanmoedigt om deel te nemen aan open toernooien. Deze verklaring toont de complexiteit van de situatie, waarbij de bond probeert een evenwicht te vinden tussen eerlijke competitie en inclusie. Het besluit van de PDC en de DRA roept dan ook vragen op over de toekomst van inclusie in de dartsport en de manier waarop de sport omgaat met de steeds veranderende maatschappelijke discussie rond gender





