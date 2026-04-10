Paul Seixas schrijft geschiedenis in Baskenland met derde etappezege

Paul Seixas domineert de Ronde van het Baskenland met zijn derde etappeoverwinning. De jonge Fransman staat aan de vooravond van een historische overwinning, na een spannende sprint tegen Florian Lipowitz in de zware vijfde etappe.

Paul Seixas heeft opnieuw de krachten getoond in de Ronde van het Baskenland, met zijn derde etappeoverwinning in slechts vijf dagen. De 19-jarige Franse wielrenner van Decathlon CMA CGM heeft vandaag de vijfde etappe op zijn naam geschreven na een spannende sprint-a-deux tegen Florian Lipowitz . Deze prestatie volgt op eerdere successen, waaronder een indrukwekkende tijdrit en een solo door de bergen.

Seixas lijkt onstuitbaar en heeft nu, met nog één etappe te gaan, een comfortabele voorsprong van 2 minuten en 30 seconden op Lipowitz in het algemeen klassement. De overwinning bevestigt zijn opmars en zet de wielerwereld op zijn kop. De jonge Fransman staat op het punt om een zeldzaam succes voor Frankrijk te behalen in de WorldTour, iets wat al lange tijd niet is voorgekomen.\De beslissende etappe, met start en finish in Eibar, werd gekenmerkt door een zwaar parcours met acht beklimmingen, waaronder drie van de eerste categorie, over een afstand van 176 kilometer. Seixas en Lipowitz, die samen de hele dag dominant waren, maakten zich los van de rest van het peloton op de voorlaatste klim. Javier Romo van Movistar leek aanvankelijk in staat om hen te volgen, maar een ongelukkige valpartij dwong hem om genoegen te nemen met een derde plaats. Primoz Roglic en Lipowitz, die in de aanloop naar deze etappe als de belangrijkste concurrenten van Seixas werden beschouwd, probeerden de jonge Fransman uit te putten. De mannen van Red Bull-Bora-Hansgrohe zetten verschillende aanvalspogingen op touw, maar zonder succes. Op de steile Izua-klim (4 kilometer aan gemiddeld 9,2 procent) kon alleen Seixas de versnelling van Lipowitz beantwoorden, terwijl Roglic en de andere klassementsrenners moesten lossen. Seixas worstelde even in het wiel van de Duitser, maar bleef hem onder druk zetten.\De finale, met een licht oplopende aankomst in de industriestad, was een duel tussen Seixas en Lipowitz. Lipowitz probeerde het met een lange sprint, maar Seixas wachtte geduldig op het juiste moment en toonde zijn kracht door de etappe te winnen. Nu staat er nog één etappe op het programma, een korte maar explosieve bergrit van 136 kilometer. Als Seixas zijn ruime voorsprong weet te verdedigen, zal hij niet alleen de Ronde van het Baskenland winnen, maar ook een einde maken aan een lange periode van Franse droogte in de WorldTour. De laatste Franse renner die een meerdaagse wedstrijd op het hoogste niveau won, was Christophe Moreau in 2007, die toen voor de tweede keer het Criterium du Dauphiné op zijn naam schreef. De spanning stijgt nu naar het hoogtepunt, en de wielerfans kijken reikhalzend uit naar de slotdag om te zien of de jonge sensatie zijn droom kan waarmaken





NOSsport / 🏆 12. in NL We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Paul Seixas Ronde Van Het Baskenland Wielrennen Etappe Florian Lipowitz Frankrijk

United States Latest News, United States Headlines

Read more »

Read more »

Read more »

Read more »

Read more »

Read more »