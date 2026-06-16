Paul Meijer voor de rechter wegens misbruik van overheidsgeld

Voormalig partijleider Paul Meijer wordt verdacht van misbruik van overheidsgeld. Hij zou tienduizenden euro's aan onkostenvergoedingen voor zijn partij aan privézaken hebben besteed.

Voormalig Forza Haarlemmermeer -partijleider Paul Meijer staat vandaag voor de rechter op verdenking van misbruik van overheidsgeld . Hij zou voor tienduizenden euro's aan onkostenvergoedingen voor zijn partij aan privézaken hebben besteed.

Wybren van Haga (links) en Paul Meijer (rechts) van Belang van Nederland op de uitslagenavond in 2022 - Foto: NH Media Meijer zou met de van de gemeente Haarlemmermeer ontvangen bedragen onder andere de huur van zijn woning, autoreparaties en wasserettes hebben betaald. Ook etentjes, drank, boodschappen en een Ajax-seizoenskaart tikte hij er volgens het onderzoek mee af. Een deel zou hij aan zijn ouders en kinderen hebben geschonken.

De misstanden kwamen in 2020 intern aan het licht nadat Erik Vermeulen - nota bene door Meijer zelf aangesteld als financiële man van Forza! Haarlemmermeer - de partijfinanciën doorspitte. Vermeulen - inmiddels zelf partijleider - stapte naar burgemeester Schuurmans, die een onderzoeksbureau inschakelde. Dat onderzoeksbureau concludeerde dat Meijer fraude had gepleegd, waarop burgemeester Schuurmans aangifte deed.

Ook meldde ze de bevindingen bij de Rijksrecherche, die een eigen onderzoek startte. Hij houdt vol onschuldig te zijn. Toch werd hij twee jaar geleden in een civiele zaak al veroordeeld tot terugbetaling van ruim 32.500 euro aan Forza! Paul Meijer zit inmiddels een kwart eeuw in de politiek.

Hij begon in 2002 onder de vleugels van Pim Fortuijn en de LPF, maar richtte na de ondergang met Fleur Agema een eigen politieke partij op: Forza! Nederland. Die partij heeft nooit meegedaan aan landelijke verkiezingen, maar de Fortuynistische Oproep voor een Realistische Zakelijke Aanpak kreeg in Haarlemmermeer genoeg handen op elkaar voor drie (2010) en vier (2014) en vijf (2018) zetels.

Nadat Meijer na zijn gesjoemel uit de partij was gezet, sloot hij zich aan bij Belang van Nederland (BVNL) van Wybren van Haga. Meijer was een tijdje fractievoorzitter van de Haarlemmermeerse tak van die fractie, maar haalde bij de verkiezingen van eerder dit jaar geen enkele zetel.

"Barbertje moest hangen", zei hij destijds. Daarmee bedoelde hij dat het onderzoek volgens hem niet draaide om waarheidsvinding, maar om het bevestigen van een conclusie die eigenlijk al vaststond. Het was vals spel van de burgemeester", zegt Meijer, die toevoegt dat de gemeente de kosten voor het onderzoek naar hem ook op hem wil verhalen.

Dat hij tienduizenden euro's van de partij zou hebben 'geleend', weerlegt hij door te benadrukken dat hij nog veel meer eigen geld - zo'n 52.000 euro - in de partij zou hebben geïnvesteerd. De 'krankzinnige zaak' sleept zich wat Meijer betreft al veel te lang voort. Hij durft nog niet te speculeren over de afloop. Maar als je jarenlang de gemeenschap hebt gediend, wil je dit absoluut niet





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Paul Meijer Forza Haarlemmermeer Misbruik Van Overheidsgeld Onderzoek Rechter

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