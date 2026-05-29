Paul McCartney's nieuwe album: nostalgie en authenticiteit van een 83-jarige rocklegende

Paul McCartney brengt een nieuw album uit met terugblikken op zijn jeugd en de Beatles. Recensenten en andere oude rockers vertellen over de uitdagingen van ouder worden en muziek maken.

Het nieuwe album van Paul McCartney, getiteld 'McCartney III Imagined', is een verzameling van veertien nummers waarin de ex-Beatle terugblikt op zijn jeugd in Liverpool en zijn eerste herinneringen aan George Harrison en John Lennon.

Een van de hoogtepunten is een duet met Ringo Starr, waarmee de cirkel voor de overgebleven Beatles weer rond lijkt. De 83-jarige muzikant, liefkozend 'Macca' genoemd, is niet de enige rocklegende die op hoge leeftijd nog actief nieuwe muziek uitbrengt. De Rolling Stones kondigden onlangs aan dat ze op 11 juli een nieuw album zullen lanceren, tot grote vreugde van hun wereldwijde fans. Dit bewijst dat leeftijd voor deze artiesten slechts een nummer is, en dat hun creativiteit onverminderd voortduurt.

Volgens muziekrecensent Peter van Norden, die bij een exclusieve luistersessie aanwezig was, is het album bijzonder omdat McCartney elk nummer inleidde met persoonlijke anekdotes over de totstandkoming en de emoties erachter.

'Het idee dat je in een studio zit met een Beatle, met alles wat hij daar heeft gemaakt, is heel bijzonder', vertelt Van Norden. In de iconische Studio 2 van Abbey Road namen The Beatles vrijwel al hun beroemde platen op. Van Norden merkt op dat twee à drie nummers op het album een kwetsbare en wiebelige zangstem laten horen, wat past bij de nostalgische thema's.

'Het zijn nummers waarin een man van 83 terugkijkt op zijn jeugd en rijke leven. Het zou heel anders binnenkomen als iemand van 22 dat zong', stelt hij. Dit maakt het album authentiek en ontroerend. Het ouder worden heeft ook invloed op de stem van een zanger.

Stembanden bestaan uit spieren die met de jaren minder flexibel worden, vooral bij iemand als McCartney die zijn leven lang intensief en intuïtief heeft gezongen en ook lang heeft gerookt. Van Norden vertelt dat McCartney vaste stemrituelen heeft, zoals het inademen van hete stoom met een handdoek over zijn hoofd, en dat hij bijna dagelijks sport. Vroeger dronk hij nooit water op het podium, maar tegenwoordig wel. Ook in Nederland zijn er rocksterren die de tand des tijds trotseren.

Peter Koelewijn, 85 jaar, treedt nog steeds op en geeft aan dat hij sommige nummers een toontje lager moet zingen.

'Je moet jezelf niet voor de gek houden. Je kunt niet meer hetzelfde als toen je 30 was', zegt hij. Koelewijn sport niet dagelijks, maar loopt wel vier keer per dag met zijn hondjes. Hij doseert zijn stem goed en heeft een 'bruin vermoeden' dat Mick Jagger dat ook doet.

Frank Kraaijeveld, de 81-jarige zanger van de oudste rockband van Nederland, de Bintangs, deelt die mening. Hij zingt hoge noten altijd samen met andere bandleden en houdt zich niet in: 'Die kracht hoort nu eenmaal bij rockmuziek.

' Onder McCartney-fans is het een terugkerend thema hoe zijn stem klinkt op het nieuwe album. Volgens Van Norden klinkt zijn stem beter dan op de vorige twee albums, mede dankzij subtiele toonhoogtecorrectie door producer James Watt, een standaardpraktijk in de popwereld. McCartney past zich aan zijn huidige stembereik aan door melodieën te schrijven die binnen zijn mogelijkheden liggen, waardoor het album geloofwaardig en authentiek overkomt. Hij probeert niet geforceerd relevant te blijven, maar omarmt juist zijn leeftijd en verleden.

Dit maakt 'McCartney III Imagined' tot een bijzondere toevoeging aan zijn oeuvre, een bewijs dat echte kunstenaars altijd blijven groeien, ongeacht hun leeftijd





NOS / 🏆 5. in NL We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Paul Mccartney Beatles Nieuw Album Ouder Worden Rockmuziek

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Verdachte moordzaak Paul Vossen werkt niet mee aan onderzoek naar zijn geestesgesteldheidDaniel B., die verdacht wordt van de moord op Paul Vossen, heeft niet meegewerkt aan een onderzoek naar zijn geestesgesteldheid. Dat bleek tijdens een zitting woensdag bij de rechtbank in Roermond.

Read more »

Paul Magnier wint 18de etappe Giro d'Italia na spannende muurtjeDe 18de etappe van de Giro d'Italia werd gewonnen door Paul Magnier, die na eenHard rit met het korte maar zware Muro di Ca' del Poggi als cruciale hindernis de overhand kreeg. De Fransman profiteerde van het werk van zijn ploeggenoot Stuyven en versloeg Zambanini en Milan. Klassementsrenners zoals Jonas Vingegaard waren ook actief, maar de sprint werd uiteindelijk door de aanvallers beslist.

Read more »

Jonge Fransman Magnier sprint naar derde etappezege in Giro en pakt paarse truiDe achttiende etappe in de Giro d'Italia leek geknipt voor de aanvallers, maar eindigt toch in een sprint. De jonge Fransman Paul Magnier wint die voor de derde keer.

Read more »

'Super-agers' als Paul McCartney blijven relevant 'door leeftijd en verleden te omarmen'Vandaag is Paul McCartneys album The Boys of Dungeon Lane verschenen. 'Het zijn nostalgische nummers waarin een man van 83 terugkijkt op zijn jeugd en zijn rijke leven', zegt Beatles-kenner Yorick van Norden.

Read more »