Paul Magnier wint openingsrit Giro en pakt eerste roze trui

Paul Magnier heeft de openingsrit van de Giro gewonnen en pakt de eerste roze trui. Ondertussen won Jelle Johannink de derde etappe van de Ronde van Griekenland en werd de eerste bergtrui uitgereikt in Bulgarije.

Paul Magnier heeft een indrukwekkende overwinning behaald in Burgas! De Franse sprinter van Soudal Quick-Step zat perfect in het peloton en ontsnapte aan de grote valpartij die zich vlak achter de leiding ontwikkelde.

Hij pakte niet alleen de ritzege, maar ook de eerste roze trui van de Giro. De aankomst in Burgas was een ware uitdaging, maar Magnier, samen met Jonathan Milan en Tobias Lund Andresen, was klaar voor de sprint. De snelheid was hoog, met gemiddelde snelheden van 60 km/u, maar de sprintersploegen hielden het rustig, wat een zeldzaamheid is in een massasprint. De ploegen van Soudal, Picnic-PostNL en NSN hadden hun renners keurig in lijn voorin, waardoor de spanning hoog was.

Wie zou er met de eerste ritzege en de roze trui aan de haal gaan? Ondertussen in Griekenland maakte Jelle Johannink zijn naam bekend door de derde etappe van de Ronde van Griekenland te winnen. De 29-jarige renner van Unibet Rose Rockets won het sprintje van een uitgedunde groep na een zware rit door de bergen. Met meer dan 4.000 hoogtemeters was het een echte klimdag, maar Johannink toonde zijn klasse in de afdaling naar de finish in Lamia.

Een knappe prestatie voor de renner die liever tussen de koeien in Denekamp staat dan op de fiets. Zijn collega's van RTV Oost zochten hem onlangs op voor een reportage over zijn bijzondere passie voor het landbouwbedrijf. In Bulgarije werd de eerste dag van de Giro gekenmerkt door een spannende strijd om de bergtrui. Diego Pablo Sevilla en Manuele Tarozzi waren de eersten die punten verzamelden op de Cape Agalina, een klimmetje van vierde categorie.

Sevilla pakte de volle buit met drie punten, terwijl Tarozzi twee punten kreeg. Om op de eerste dag al een bergtrui uit te kunnen reiken, moest de organisatie creatief zijn. Een oplopende kilometer met een stijging van 2,6 procent was genoeg om bergpunten uit te delen. Later op de dag werd deze klim nog een keer beklommen, waardoor de spanning hoog bleef.

Ondertussen in Spanje was de Vuelta Femenina in Gijón van start gegaan voor de zesde etappe. Na vijf vlakke ritten wachtte vandaag de eerste bergtest, met een finish op Les Praeres. Een zware dag voor de rensters, maar een mooie gelegenheid om de strijd om het klassement te openen





