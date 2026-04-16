Patiëntgegevens gestolen na ransomware-aanval op Chipsoft

Chipsoft bevestigt dat bij een ransomware-aanval patiëntgegevens zijn gestolen. De getroffen zorginstellingen worden geïnformeerd en de gegevens kunnen niet worden teruggehaald. De Autoriteit Persoonsgegevens adviseert meldingen te doen.

Bij de recente ransomware-aanval op Chipsoft , een toonaangevend Nederlands bedrijf gespecialiseerd in zorgsoftware, is toch sprake van diefstal van medische patiëntgegevens . Dit nieuws, dat gisteren werd gemeld door het bedrijf zelf, weerlegt eerdere berichten van zowel interne als externe bronnen die suggereerden dat de patiëntgegevens veilig zouden zijn gebleven. De NOS had eerder al bericht dat datadiefstal niet uit te sluiten viel, wat nu dus bevestigd is. Chipsoft geeft aan dat de specifieke zorginstellingen die getroffen zijn, momenteel worden geïnformeerd over de omvang van het datalek.

Topman Hans Mulder van Chipsoft heeft in een schriftelijke verklaring aangegeven dat de ontvreemding van gegevens niet ongedaan gemaakt kan worden. Hij sprak zijn diepe spijt uit over de situatie en benadrukte dat Chipsoft zich maximaal inspant om de getroffen zorgorganisaties zo goed mogelijk te ondersteunen in deze crisis. Chipsoft is een belangrijke leverancier van zorgsystemen aan diverse zorgverleners, waaronder huisartsenpraktijken en ziekenhuizen in Nederland. De getroffen instellingen die specifiek gebruikmaken van het HiX 365-platform van Chipsoft omvatten huisartsen, revalidatieklinieken en het Oogziekenhuis Rotterdam. Dit werd gerapporteerd door de Volkskrant, een bericht dat door een woordvoerder van Chipsoft is bevestigd. Volgens de berichtgeving van de Volkskrant lijken er geen andere zorginstellingen buiten deze groep te zijn getroffen door deze specifieke aanval.

Veel ziekenhuizen maken gebruik van een speciale website, geleverd door Chipsoft, die patiënten in staat stelt toegang te krijgen tot hun medische dossiers. Het datacommunicatieverkeer van en naar deze dossiers verloopt via de servers van Chipsoft. Eerder bestond de vrees dat zeker tien ziekenhuizen mogelijk getroffen zouden zijn, waaronder prominente instellingen zoals het Franciscus Gasthuis in Rotterdam, het Meander Medisch Centrum in Amersfoort en het Albert Schweitzer Ziekenhuis in Dordrecht. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft de betreffende ziekenhuizen geadviseerd om een officiële melding te doen van het incident, gezien de potentiële omvang van het datalek. Verschillende ziekenhuizen hebben gevolg gegeven aan dit advies. De AP heeft echter geen verdere details gedeeld over het exacte aantal en de specifieke identiteit van de ziekenhuizen die een melding hebben ingediend.

De impact van de ransomware-aanval op Chipsoft is aanzienlijk en breder dan aanvankelijk werd aangenomen. De bevestiging van datadiefstal van medische patiëntgegevens creëert een onzekere situatie voor zowel patiënten als de getroffen zorginstellingen. Het feit dat de gestolen gegevens niet teruggehaald kunnen worden, onderstreept de ernst van de situatie en de noodzaak voor een robuuste reactie. De betrokkenheid van het HiX 365-platform betekent dat een brede groep zorgverleners, van huisartsen tot gespecialiseerde klinieken en ziekenhuizen, mogelijk geraakt is. De transparantie die Chipsoft nu probeert te betrachten door de getroffen instellingen direct te informeren, is een cruciale stap, hoewel de uiteindelijke omvang van het lek nog deels onduidelijk is. De rol van de Autoriteit Persoonsgegevens in dit proces is ook significant. Hun advies aan ziekenhuizen om melding te maken, indiceert dat zij de situatie als ernstig beschouwen en de naleving van privacywetgeving nauwlettend volgen. De verdere informatie die de AP hierover zal vrijgeven, zal cruciaal zijn voor het publieke begrip en het vertrouwen in de gezondheidszorgsector.

De bredere implicaties van deze aanval reiken verder dan de directe impact op de patiëntgegevens. Het toont de kwetsbaarheid aan van digitale infrastructuren binnen de gezondheidszorg, een sector die sterk afhankelijk is van de continuïteit en vertrouwelijkheid van informatie. De financiële en reputatieschade voor Chipsoft, evenals de mogelijke juridische consequenties, kunnen aanzienlijk zijn. Daarnaast kan dit leiden tot een toegenomen wantrouwen bij patiënten ten aanzien van de digitale veiligheid van hun medische gegevens. Het is te hopen dat de getroffen organisaties, met de steun van Chipsoft en onder begeleiding van de AP, de situatie zo goed mogelijk kunnen beheren en de privacy van patiënten zo goed mogelijk kunnen waarborgen. Dit incident dient tevens als een dringende herinnering voor alle organisaties die met gevoelige gegevens werken, om hun cybersecuritymaatregelen continu te evalueren en te versterken om dergelijke aanvallen in de toekomst te voorkomen of de impact ervan te minimaliseren.

De nadruk ligt nu op het informeren van patiënten, het treffen van compenserende maatregelen en het leren van deze ernstige gebeurtenis om de digitale weerbaarheid van de zorgsector te vergroten.





Chipsoft Ransomware Patiëntgegevens Datalek Zorgsector

Chipsoft bevestigt diefstal patiëntgegevens na ransomware-aanvalZorgsoftwarebedrijf Chipsoft heeft bevestigd dat bij een ransomware-aanval medische patiëntgegevens zijn gestolen. Eerdere berichten over de veiligheid van de gegevens blijken onjuist. Het bedrijf betreurt de situatie en zal de getroffen zorginstellingen informeren en ondersteunen. De Autoriteit Persoonsgegevens adviseert getroffen ziekenhuizen een melding te doen van het datalek.

