Patiëntenportaal Bravis Ziekenhuis weer online na cyberaanval

Na ruim twee weken is het patiëntenportaal van het Bravis ziekenhuis in Roosendaal en Bergen op Zoom weer toegankelijk. De storing was het gevolg van een hack bij softwareleverancier ChipSoft. Uit onderzoek blijkt dat er geen patiëntgegevens zijn gelekt.

Het patiëntenportaal van het Bravis ziekenhuis, met locaties in Roosendaal en Bergen op Zoom, is na een periode van ruim twee weken weer volledig operationeel.

De onderbreking was het gevolg van een grootschalige cyberaanval op softwarebedrijf ChipSoft, de leverancier van het digitale patiëntendossier dat door Bravis en vele andere zorginstellingen in Nederland wordt gebruikt. Op 7 april jongstleden werd, uit voorzorg, de toegang tot het patiëntenportaal tijdelijk geblokkeerd om mogelijke risico's voor de privacy en veiligheid van patiëntgegevens te minimaliseren.

Deze beslissing werd genomen in lijn met de aanbevelingen van cybersecurity experts en in afstemming met andere Brabantse ziekenhuizen die eveneens afhankelijk zijn van de systemen van ChipSoft. ChipSoft is een dominante speler in de Nederlandse zorgsector, en levert niet alleen aan ziekenhuizen, maar ook aan een aanzienlijk aantal huisartsenpraktijken. Gelukkig werden bij de meeste ziekenhuizen geen aanwijzingen van daadwerkelijke inbraak of datalekken in hun systemen geconstateerd, waardoor zij hun patiëntenportalen open konden houden.

Echter, voor het Bravis Ziekenhuis en het Bernhoven in Uden was de situatie complexer, en werd een grondiger onderzoek noodzakelijk geacht voordat de systemen weer veilig konden worden vrijgegeven. Het interne onderzoek van Bravis, in samenwerking met ChipSoft en externe cybersecurity specialisten, heeft aangetoond dat er geen bewijs is van ongeautoriseerde toegang tot de patiëntgegevens van Bravis. Dit is een belangrijke bevestiging en biedt patiënten de geruststelling dat hun persoonlijke informatie niet in handen is gevallen van kwaadwillenden.

Albert-Jan Mante, bestuurder van Bravis, benadrukte in een officiële verklaring het begrip voor de zorgen die patiënten mogelijk hebben ervaren omtrent hun privacy. Hij verzekerde dat de privacy van patiënten altijd de hoogste prioriteit heeft en dat alle mogelijke maatregelen zijn genomen om deze te beschermen. De hackersgroep die verantwoordelijk is voor de aanval op ChipSoft claimt de toegang te hebben verkregen tot ruim 100 gigabyte aan data.

ChipSoft is momenteel in onderhandeling met de hackers, maar heeft aangegeven dat er geen aanwijzingen zijn dat de gestolen data daadwerkelijk gevoelige patiëntinformatie bevat. De zogenaamde 'aftelklok' die door de hackers werd gebruikt om druk uit te oefenen, is inmiddels verwijderd. Ondanks de storing in het patiëntenportaal bleef de reguliere zorgverlening in het Bravis ziekenhuis onverminderd doorgaan. Wel zorgde de tijdelijke offline status van het systeem voor extra werkdruk voor het personeel.

Zo moesten verwijzingen handmatig worden ingevoerd door de zorgadministratie, en ervoeren de secretariaten een toename van hun werkzaamheden. Deze extra inspanningen werden door het personeel met toewijding opgepakt om de continuïteit van de zorg te waarborgen. De heropening van het patiëntenportaal is een belangrijke stap in het herstel van de normale gang van zaken binnen het Bravis ziekenhuis.

Patiënten kunnen nu weer eenvoudig toegang krijgen tot hun medische gegevens, afspraken inzien en communiceren met hun behandelend artsen via het veilige online platform. Het Bravis ziekenhuis heeft de beveiligingsmaatregelen verder aangescherpt om toekomstige cyberaanvallen te voorkomen en de bescherming van patiëntgegevens te optimaliseren. Dit omvat onder andere het implementeren van geavanceerde firewalls, het uitvoeren van regelmatige beveiligingsaudits en het verstrekken van extra training aan het personeel over cybersecurity bewustzijn.

De samenwerking met ChipSoft en andere zorginstellingen wordt voortgezet om de collectieve weerbaarheid tegen cyberdreigingen te versterken. Het incident heeft de kwetsbaarheid van de zorgsector voor cyberaanvallen nogmaals onderstreept, en het belang van continue investeringen in cybersecurity. Het Bravis ziekenhuis roept patiënten op om alert te blijven op verdachte e-mails of berichten en om bij twijfel contact op te nemen met de helpdesk van het ziekenhuis.

De focus ligt nu op het bieden van een veilige en betrouwbare digitale omgeving voor patiënten en zorgverleners, en het verder verbeteren van de cybersecurity infrastructuur om toekomstige incidenten te voorkomen. Het ziekenhuis is dankbaar voor het geduld en begrip van de patiënten tijdens deze periode van verstoring





