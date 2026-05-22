Patiënt in Nijmegen mogelijk besmet met ebola, maar lage verdenking

Een patiënt in het ziekenhuis Radboudumc in Nijmegen is opgenomen met een mogelijke ebola-infectie, maar de kans dat de patiënt het zeer besmettelijke virus heeft is klein. De patiënt ligt op een speciaal ingerichte afdeling voor ernstige infectieziekten, waar wordt onderzocht of er daadwerkelijk sprake is van ebola op verzoek van de Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding van het RIVM.

De patiënt ligt op een speciaal ingerichte afdeling voor ernstige infectieziekten, waar wordt onderzocht of er daadwerkelijk sprake is van ebola op verzoek van de Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding van het RIVM. In Nederland zijn vaker patiënten opgenomen vanwege een mogelijke ebolabesmetting, maar in alle gevallen was het los alarm. Momenteel is er een grote uitbraak van het ebola-virus in de Democratische Republiek Congo en omringende landen, met 82 officieel vastgestelde besmettingen in Congo en twee in Uganda.

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) vreest dat er veel meer gevallen zijn, met zeven sterfgevallen in Congo en één in Uganda





