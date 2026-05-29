De parlementaire enquête over corona gaat maandag verder met twee Brabantse spelers. Dan verschijnen Jan Kluytmans , destijds microbioloog in het Amphia-ziekenhuis in Breda en Jack Mikkers , burgemeester van Den Bosch, voor de commissie.

Carnavalsfeesten in onder meer Noord-Brabant bleken broeinesten voor het nieuwe virus. In Nederland was vastgesteld. Later werd duidelijk dat het volksfeest er met name in de zuidelijke provincies aan heeft bijgedragen dat het coronavirus stevig om zich heen kon grijpen. De commissie onderzoekt het handelen van het kabinet tijdens de coronaperiode van december 2019 tot voorjaar 2022.

Ook wordt gekeken naar de rol en het functioneren van de Kamer. Het doel van het onderzoek is om te leren van de coronaperiode om voorbereid te zijn op een mogelijke volgende crisis. Voorzitter van de commissie is VVD-kamerlid Daan de Kort uit Veldhoven. In totaal vinden er in negen weken tijd 51 verhoren plaats, met in totaal 47 getuigen.

Het laatste verhoor staat gepland op 10 september. De commissie maakt steeds op de vrijdag na het laatste verhoor bekend wie er daarna aan de beurt zijn. De commissie verwacht in het eerste kwartaal van 2027 met haar eindrapport te komen. De parlementaire enquête over corona gaat verder met twee Brabantse spelers.

In totaal vinden er in negen weken tijd 51 verhoren plaats, met in totaal 47 getuigen. Het laatste verhoor staat gepland op 10 september. De commissie maakt steeds op de vrijdag na het laatste verhoor bekend wie er daarna aan de beurt zijn. De commissie verwacht in het eerste kwartaal van 2027 met haar eindrapport te komen.





