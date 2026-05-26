Parlementaire commissie onthult dat groepsimmuniteit ooit als doel was in Nederlandse coronabeleid

Nieuwe OVV‑rapporten en vrijgegeven overheidsstukken laten zien dat groepsimmuniteit aanvankelijk expliciet als doel werd genoemd, later echter als bijproduct gepresenteerd. Hoogleraren en voormalige ambtenaren beschrijven de wetenschappelijke en politieke discussies rond dit onderwerp.

Tijdens de hoorzittingen van de parlementaire enquêtecommissie Corona kwam een onverwacht en tegelijkertijd cruciaal onderwerp aan bod: de rol van groepsimmuniteit in de Nederlandse coronastrategie.

In de eerste fasen van de pandemie, ruim een jaar geleden, sprak de toenmalige minister-president, Mark Rutte, openlijk over een beleid van ‘gecontroleerde groepsimmuniteit’. Hij stelde zich voor dat een groeiende groep mensen die het virus had doorgemaakt, een beschermende muur zou vormen rondom de meest kwetsbaren.

Deze visie, die in een ministerieel verslag uit maart 2020 werd geformuleerd, werd door de oud‑directeur infectieziektebestrijding van het RIVM, Jaap van Dissel, later omschreven als een ongewild gevolg in plaats van een expliciet doel. De laatste bevindingen van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) en eerder vrijgegeven overheidsdocumenten schilderen echter een genuanceerder beeld. In die bronnen verschijnt ‘groepsimmuniteit’ in eerste instantie expliciet als doelstelling; later werd de term teruggeschroefd onder druk van de publieke opinie en kritische wetenschappers.

Hoogleraren Chantal Rovers en Alma Tostmann – beide lid van de begeleidingscommissie van het OVV‑rapport – betogen dat de veronderstelling van een ‘beschermende muur’ reeds in 2020 problematisch was. Ze wijzen op de langdurige risico's van long‑COVID, de onzekerheid rond de sterkte en duur van natuurlijke immuniteit, en het feit dat de virusoverdracht aan kwetsbare personen desondanks doorging.

Hans Zaaijer, die namens Sanquin antistoffen monitorende testen uitvoerde, beschrijft de destijds heersende aannames nu als volkomen onzin: “Mensen kregen corona opnieuw en gaven het door, ook aan kwetsbare mensen. ” De discussie over groepsimmuniteit krijgt een extra dimensie wanneer men de interne correspondentie tussen Rutte’s ambtenaren en het RIVM onderzoekt. Een ambtenaar citeert de PVV‑leider Geert Wilders als een bron van twijfel, waarop het RIVM om advies wordt gevraagd.

De ministeriële commissie Crisisbeheersing (MCCb) noteerde op 16 maart dat het kabinet ‘groepsimmuniteit wél als doel had gepresenteerd en het daarna als “wenselijk bijproduct” heeft gecategoriseerd. Hoewel het ministerie van Volksgezondheid bezwaar maakte tegen die formulering, bleef de OVV‑tekst ongewijzigd, met enkel voetnoten die verwijzen naar Rutte’s toespraak en de MCCb‑presentatie.

Ernst Kuipers, voormalig voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg, bevestigt dat groepsimmuniteit een serieuze rol speelde in de interne discussies, zelfs als men later de uitspraak ‘onzin’ zou noemen. Een alternatief beleid, de zogenaamde ‘suppressie‑strategie’, werd eveneens in een interne e‑mail besproken. Deze aanpak stelde voor om de verspreiding via strikte lockdowns, uitgebreid bron‑ en contactonderzoek en quarantaine te onderdrukken, waarna groepsimmuniteit geleidelijk zou ontstaan.

Het plan hield in dat alle grenzen gesloten worden en binnenkomende reizigers twee weken in isolatie moesten. De correspondentie bevatte zelfs een gedurfd scenario waarin acht miljoen gezonde Nederlanders vrijwillig geïnfecteerd zouden worden, met financiële compensatie voor huisartsen die elk twintig personen per week zouden besmetten. Dit scenario werd nooit uitgevoerd, maar laat zien hoe ver de overwegingen over een door infectie opgewekte immuniteit reikten.

Na de massale vaccinatiecampagne bleek, volgens Rovers en Tostmann, dat natuurlijke groepsimmuniteit niet automatisch voortkwam; het virus bleef zich verspreiden, hoewel gevaccineerde kwetsbaren beter beschermd waren tegen ernstige ziekte. Deze complexe caleidoscoop van beleidsintenties, wetenschappelijke twijfels en later aangepaste narratieven vormt nu de kern van de parlementaire onderzoeksprocedure, waarbij de vraag centraal staat of de Nederlandse coronabeheersing ooit een duidelijk en eenduidig doel heeft nagestreefd of voortdurend balanceerde tussen politieke ambitie en wetenschappelijke realiteit





