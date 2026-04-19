Parkeerdruk in Verde Vista blijft ondanks een jaar later een nachtmerrie voor bewoners

Een jaar na de oplevering van de nieuwbouwwijk Verde Vista in Zoeterwoude-Rijndijk, kampen bewoners nog steeds met een nijpend tekort aan parkeerplaatsen. Concrete oplossingen lijken uit te blijven, wat leidt tot frustratie en onveilige situaties. Gemeenteraadsleden en lokale politici discussiëren over mogelijke oplossingen, waaronder het aantrekkelijker maken van een nabijgelegen parkeerterrein en het herinrichten van parkeerplaatsen.

Een jaar na de introductie van de nieuwbouwwijk Verde Vista in Zoeterwoude-Rijndijk , blijft de parkeerdruk een aanzienlijk probleem. Bewoners omschreven de situatie vorig jaar al als een regelrechte ramp, en helaas is er weinig verbetering zichtbaar. Het dagelijkse tekort aan parkeerplaatsen blijft voor frustratie zorgen, met concrete oplossingen die vooralsnog uitblijven. Een bewoonster deelt haar ervaring: 'Als ik uit mijn werk kom, kan ik mijn auto bijna nooit kwijt.

' Dit is een veelgehoorde klacht in de wijk, waar meerdere auto's per woonadres, het afzetten van kinderen bij de voetbalclub en boodschappen doen de parkeerdruk verder opvoeren. De situatie van vorig jaar, met volgepakte straten, lijkt onveranderd. De frustratie van de bewoners is voelbaar. 'Er zijn gewoon te weinig parkeerplaatsen voor het aantal woningen', is een veelgehoorde constatering. Mike van Es, gemeenteraadslid van Progressief Zoeterwoude en zelf woonachtig in Verde Vista, kijkt met teleurstelling terug op het afgelopen jaar. 'Wat er in een jaar is gebeurd? Eigenlijk helemaal niks', stelt hij vast. Hij beschouwt het probleem als structureel: te veel auto's en te weinig parkeergelegenheid. De aanwezigheid van meervoudig autobezit en de toestroom van bezoekers, zoals ouders die hun kinderen naar voetbalclub Meerburg brengen, dragen bij aan de toenemende druk op de schaarse parkeerplekken. De gevolgen van dit tekort zijn direct zichtbaar in de wijk. 'Door het tekort aan beschikbare plekken, zetten mensen auto's in de berm. Dat mag niet en is ook nog gevaarlijk. Er is dan geen plek meer voor hulpdiensten', waarschuwt Van Es. Een opvallende observatie is de relatief lege parkeergarage onder de nabijgelegen Jumbo supermarkt. Volgens Van Es is deze garage niet optimaal benut omdat deze 'een beetje verstopt is en ook niet echt heel duidelijk aangegeven'. Dit leidt ertoe dat veel mensen ervoor kiezen op straat te parkeren in plaats van de garage te gebruiken. Astrid Coene-Beereboom, lijsttrekker van CDA Zoeterwoude, beaamt de parkeerproblematiek: 'Het is een feit dat er te weinig plekken zijn.' Echter, een kant-en-klare oplossing ziet ook zij nog niet direct. 'Het is lastig manoeuvreren als je niet meer grond hebt.' Van Es wijst ook op de parkeergarage die bij de flats hoort, waar veel plekken leeg lijken te staan. De reden hiervoor is complex: 'Bewoners kunnen parkeerplaatsen in de wijk huren of kopen. Daar vragen investeerders gigantisch veel geld voor, voor veel mensen is dat te veel en daarom doen ze dat niet.' Van Es presenteert een mogelijke oplossing die mogelijk verlichting kan bieden: het Hans Ecklplein, de parkeerplaats bij voetbalclub RKVV Meerburg. Er bestaan plannen om hier de fietsenstalling te verplaatsen, wat extra parkeerplaatsen zou creëren en tevens de fietsenstalling veiliger zou maken. Van Es benadrukt dat deze parkeerplaats aantrekkelijker gemaakt moet worden, onder meer door 'betere verlichting en meer groen'. Hij schat dat er zeker dertig extra parkeerplaatsen gerealiseerd kunnen worden. De voetbalvereniging staat volgens hem positief tegenover dit plan. Lijsttrekker Coene-Beereboom uit echter nog twijfels: 'Het zou een aantal plekken kunnen opleveren maar de sociale veiligheid zou daar een stuk beter moeten. Het is nu geen fijne plek.' Zij oppert een alternatieve benadering: 'Wij zouden denken aan een andere inrichting, bijvoorbeeld met parkeerplaatsen met insteekhavens. Dat zou meer ruimte kunnen realiseren.' Vorig jaar erkende wethouder Angelique Beekhuizen (VVD, verkeer) de problemen, maar achtte het nog te vroeg voor maatregelen. In een recente reactie aan Omroep West laat Beekhuizen weten dat er 'een brief aan het voorbereiden is om de omwonenden te informeren over de situatie in Verde Vista'. Dit geeft aan dat het college zich bewust is van de aanhoudende situatie, maar de concrete stappen naar een oplossing blijven nog vaag





