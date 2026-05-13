Paris Saint-Germain verovert vijfde landstitel op rij na zege op RC Lens

PSG kroont zich tot landskampioen na een belangrijke 0-2 overwinning op RC Lens, waarbij teamgeest en nederigheid centraal stonden.

Paris Saint-Germain heeft opnieuw bewezen dat zij de absolute heersers zijn van het Franse voetbal. Met een overtuigende, maar tactisch gezien misschien minder flitsende '0-2' overwinning op hun directe concurrent RC Lens, hebben de Parijzenaars voor het vijfde opeenvolgende jaar de landskampioenstitel binnengesleept.

De goals van Kvicha Kvaratskhelia en Ibrahim Mbaye zorgden voor de nodige rust in de wedstrijd, hoewel het spel van PSG niet direct getuigde van het hoogste niveau waar zij normaal gesproken om bekendstaan. Toch is het resultaat wat telt, en de vreugde in de kleedkamer was dan ook enorm. Het winnen van vijf titels op rij is een prestatie die getuigt van een enorme consistentie en een mentale kracht die weinig andere clubs in Europa op dit moment bezitten.

De overwinning in Lens was de definitieve bevestiging dat de trofee naar de hoofdstad gaat. Ondanks de overwinning was het niet alles rozengeur en maneschijn op het veld. De wedstrijd was zwaarbevochten en PSG moest op cruciale momenten vertrouwen op hun defensie en vooral op doelman Matvey Safonov. De keeper hield met een reeks fenomenale reddingen de nul schoon, waardoor de voorsprong kon worden behouden.

Safonov zelf bleef na afloop bescheiden en gaf aan dat hij simpelweg 'geluk had gehad', een uitspraak die past bij de algemene sfeer van nederigheid die momenteel heerst binnen de club. Ook Ousmane Dembélé, die dit seizoen niet altijd de meeste minuten maakte maar wel van onschatbare waarde was wanneer hij in het veld stond, toonde zich dankbaar.

Hij sprak zijn waardering uit voor het applaus dat hij kreeg van de Lens-supporters, wat onderstreept dat respect in de sport boven de rivaliteit staat. Dembélé benadrukte dat teamtitels altijd belangrijker zijn dan individuele eer. Een van de meest opvallende, maar vaak onderbelichte figuren in dit kampioensjaar was Warren Zaïre-Emery. De jonge ster was de absolute spil in het team van Luis Enrique.

Met een totaal van 2.396 minuten op de klok was hij de speler die het meest werd ingezet, wat getuigt van het enorme vertrouwen dat de trainer in hem stelt. Zaïre-Emery combineerde fysieke kracht met een tactisch inzicht dat ver boven zijn jaren ligt, waardoor hij een onmisbare schakel werd in de overgang van defensie naar aanval. Zijn inzet en discipline waren essentieel om de balans in het middenveld te bewaren, zeker in wedstrijden waarin het team onder druk stond.

Zijn ontwikkeling is een bewijs van het talentbeleid van de club. Trainer Luis Enrique reflecteerde na de wedstrijd op het seizoen en de behaalde titel. Hoewel PSG ook in het verleden dominant was, noemde hij deze titel de 'meest zwaarbevochten' van de drie die hij tot nu toe in Parijs heeft gewonnen. Het proces was minder vlekkeloos dan in de voorgaande twee jaar, maar dat maakte de uiteindelijke triomf volgens hem alleen maar waardevoller.

Enrique benadrukte dat de spelers niet mogen rusten op hun lauweren en dat zij direct hun focus moeten verleggen naar de volgende uitdagingen. Met de Champions League-titel al op zak, blijft de ambitie van de club onverminderd groot om zowel nationaal als internationaal de top te consolideren. De dominantie in Frankrijk lijkt voorlopig onbetwist, maar de weg ernaartoe is dit jaar bewandeld met meer zweet en offers dan voorheen





VI_nl

PSG Ligue 1 Luis Enrique Voetbal Frankrijk

