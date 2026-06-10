Paralympische tennisster Aniek van Koot wordt ambassadeur van Wilhelmina Kinderziekenhuis

Aniek van Koot keert terug naar het ziekenhuis waar ze als kind haar been verloor en wordt ambassadeur. Ze wil kinderen met een beperking inspireren en het sportprogramma van het WKZ ondersteunen.

Aniek van Koot, de 35‑jarige paralympische rolstoeltennisser, heeft een emotionele terugkeer gemaakt naar het Wilhelmina Kinderziekenhuis in Utrecht, de plek waar ze als kind haar rechterbeen verloor.

Het ziekenhuis, bekend om zijn kleurrijke speelruimtes op het dak, afdelingen die vernoemd zijn naar dieren, en de warme zorg die er wordt geboden, liet een diepe indruk op de jonge Aniek achter. Deze herinneringen zijn nu de drijvende kracht achter haar beslissing om vanaf vandaag officieel ambassadeur van het WKZ te worden. De 7‑jarige Aniek zat destijds in het ziekenhuis voor een reeks operaties die uiteindelijk tot de amputatie van haar rechterbeen leidden.

Ondanks de zware periode ontdekte ze al vroeg een ongekende passie voor sport, een passie die later zou uitgroeien tot een uitblinkende paralympische carrière. Ze won maar liefst zeven medailles op de Paralympische Spelen en heeft zich ondertussen gevestigd als een van de toonaangevende rolstoeltennissers ter wereld. Vandaag wil ze haar ervaringen delen met kinderen die zich in een vergelijkbare situatie bevinden, hen laten zien dat sport niet alleen een fysieke uitdaging is, maar ook een krachtige mentale steun.

"De wereld ligt aan je voeten, maar je moet leren waar je moet kijken", vertelt Aniek, terwijl ze de kinderen aanmoedigt om hun eigen keuzes te maken. Voor haar bestond er in die kritieke periode geen middenweg: ze kon ofwel het slachtoffer blijven van haar omstandigheden, ofwel haar situatie omzetten in een bron van kracht. Ze koos voor het laatste en heeft sindsdien een inspirerend levensverhaal opgebouwd.

Als ambassadeur zet Aniek zich in voor het sportprogramma van het WKZ, een initiatief dat kinderen met een beperking of chronische aandoening de mogelijkheid biedt om te bewegen, te leren en plezier te maken. Ze benadrukt hoe waardevol het is om een 'ervaringsdeskundige' te ontmoeten; zelf kreeg ze voor haar amputatie een gesprek met iemand die dezelfde ingreep had ondergaan, waardoor zij vol vertrouwen de operatie inging.

Nu hoopt ze diezelfde rust en vertrouwen te kunnen overbrengen op de jonge patiënten.

"Als ik bij een kind een stukje angst kan wegnemen en een stukje vertrouwen kan teruggeven, ga ik met een tevreden hart naar bed," zegt ze. Aan het einde van haar bezoek heeft Aniek nog een speciale verrassing gepland voor de kinderen, een kleine Utrechtse attentie waarvan ze nog niet wil prijsgeven wat het precies inhoudt, maar die ongetwijfeld zal bijdragen aan de positieve sfeer in het ziekenhuis.

Haar bezoek onderstreept niet alleen de nauwe band tussen sport en herstel, maar laat ook zien hoe persoonlijke ervaringen omgezet kunnen worden in een bron van hoop en inspiratie voor de volgende generatie





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