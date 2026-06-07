Paraguay keert na zestien jaar terug op WK: Barreto blikt terug en vooruit

Paraguay plaatst zich na zestien jaar weer voor het WK. Oud-international Edgar Barreto deelt zijn ervaringen en blikt vooruit op het toernooi in 2026.

Paraguay keert na een afwezigheid van zestien jaar terug op het wereldkampioenschap voetbal. De laatste keer dat de Albirroja op het WK stond was in 2010 in Zuid-Afrika, waar het team de kwartfinales bereikte.

Dat was ook het toernooi waar middenvelder Edgar Barreto actief was. De 41-jarige oud-prof, die tegenwoordig als voetbalanalist werkt, is blij dat zijn land weer op het hoogste niveau meedoet. Het WK van 2026 wordt georganiseerd in de Verenigde Staten, Canada en Mexico, en Paraguay plaatste zich na een sterke kwalificatiecampagne. Barreto, die zelf opgroeide in Asunción en op zijn negentiende naar Nederland vertrok om bij NEC te gaan spelen, blikt terug op zijn eigen WK-ervaringen.

In 2006 was hij er ook bij, maar toen strandde Paraguay al in de groepsfase. Vier jaar later was het beter: in Zuid-Afrika schakelde het team onder meer Slowakije en Nieuw-Zeeland uit, en verloor het pas in de kwartfinales van uiteindelijk kampioen Spanje. Barreto herinnert zich de koude aankomst in Nijmegen, waar het min vijf graden was. Hard zijn en discipline tonen, dat was nodig om te overleven in het Europese voetbal.

De huidige selectie van bondscoach Gustavo Alfaro bevat een aantal spelers die actief zijn in Europa. Antonio Sanabria speelt voor Cremonese in Italië, Diego Gómez bij Brighton & Hove Albion in Engeland, Gustavo Caballero bij Portsmouth, Julio Enciso bij Strasbourg in Frankrijk en Omar Aldarete bij Sunderland. Barreto is onder de indruk van de kwaliteit van het team. Tegenwoordig is het makkelijker om ontdekt te worden, zegt hij, maar het voetbal is ook veel intensiever geworden.

Vroeger waren er nauwelijks scouts en moest je opvallen in nationale jeugdelftallen. Nu hebben clubs data, beelden en wereldwijde netwerken. Barreto lacht als hij terugdenkt aan de tijd van videobanden: Toen ik jong was, kon je wedstrijden alleen bekijken op van die grote cassettes. En die waren nog lastig door te sturen ook.

Andere tijden. Maar de basis blijft hetzelfde: je moet blijven presteren, want wat je vandaag doet, telt morgen niet meer. Paraguay hoopt op het WK in 2026 opnieuw indruk te maken, en Barreto gelooft dat de ploeg ver kan komen. Met een mix van ervaring en jong talent, en onder leiding van een ervaren bondscoach, is alles mogelijk.

De supporters in Paraguay zijn in elk geval euforisch. Na zestien jaar wachten is het eindelijk weer zover. Het WK begint in juni 2026, en Paraguay zal in de groepsfase onder meer aantreden tegen traditionele grootmachten. De verwachtingen zijn hooggespannen, maar Barreto relativeert: We moeten nederig blijven en stap voor stap denken.

Op een WK kan alles gebeuren. De terugkeer van Paraguay op het WK is niet alleen een sportieve prestatie, maar ook een emotioneel moment voor het land. Voetbal is de nationale passie, en elke vier jaar leeft het hele land mee. De selectie van Alfaro heeft laten zien dat het kan concurreren met de besten in Zuid-Amerika.

De kwalificatie was zwaar, met wedstrijden tegen Brazilië, Argentinië, Uruguay en andere sterke teams. Maar Paraguay hield stand en verdiende een plek op het mondiale podium. Barreto hoopt dat de huidige generatie spelers het voorbeeld kan volgen van de ploeg van 2010. Toen was het team een eenheid, zegt hij.

Iedereen vocht voor elkaar. Dat heb je nodig op een WK. De komende maanden zullen de voorbereidingen intensiveren. Er worden oefenduels gepland en de selectie zal nog worden bijgesteld.

Maar één ding is zeker: Paraguay is terug, en het wil blijven. De wereld mag zich opmaken voor een hernieuwde kennismaking met de Albirroja, een team dat altijd tot het uiterste gaat. En wie weet, misschien zorgt het wel voor een nieuwe verrassing, net als in 2010. Barreto zal er in elk geval met veel plezier naar kijken, al is het vanaf de zijlijn.

Het is mooi om te zien hoe het voetbal in Paraguay groeit, zegt hij. Dit is pas het begin





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