Lokale verkiezingen op de Westelijke Jordaanoever en in Deir-al-Balah, Gaza, worden gehouden als een symbolische stap om het vertrouwen in de Palestijnse Autoriteit te peilen en de eenheid tussen de Westelijke Jordaanoever en Gaza te benadrukken, ondanks de aanhoudende Israëlische bezetting en de recente oorlog.

Vandaag kunnen Palestijnen op de Westelijke Jordaanoever en in de Gaza anse stad Deir-al-Balah naar de stembus gaan om lokale bestuurders te kiezen. Deze verkiezingen, met name in Deir-al-Balah, worden gezien als een belangrijke, zij het symbolische, stap in een complexe politieke situatie.

De verantwoordelijkheden van de lokale besturen op de Westelijke Jordaanoever, die onder Israëlisch bestuur staat, omvatten essentiële diensten zoals de levering van water en elektriciteit, afvalbeheer en het verstrekken van bouwvergunningen. De opkomst bij deze verkiezingen zal een cruciale indicator zijn van het vertrouwen dat de Palestijnse bevolking nog heeft in hun vertegenwoordigers.

Dit vertrouwen is de afgelopen jaren ernstig onder druk komen te staan door de toenemende Israëlische militaire operaties, waarbij Palestijnen die zich verzetten tegen de bezetting werden gearresteerd, en waarbij helaas ook doden en gewonden vielen. Bovendien houdt het Israëlische leger al meer dan een jaar drie vluchtelingenkampen op de Westelijke Jordaanoever volledig onder controle, wat heeft geleid tot de ontheemding van ongeveer 40.000 inwoners.

Naast de militaire acties van het Israëlische leger, worden Palestijnen ook geconfronteerd met toenemende terreur en geweld door Joodse kolonisten. Deze kolonisten streven naar etnische zuivering van de Westelijke Jordaanoever, waarbij Palestijnen met geweld worden verdreven. De Palestijnse bevolking heeft hier maar weinig middelen tegen in te brengen. Op de Westelijke Jordaanoever hebben ongeveer een miljoen mensen het recht om te stemmen.

Volgens berichten van persbureau AP was er vanmorgen een gestage stroom van kiezers die de stemlokalen bezochten. De recente Gaza-oorlog (2023-2025) heeft de realisatie van een Palestijnse Staat verder op de achtergrond geplaatst. De Palestijnse Autoriteit (PA) op de Westelijke Jordaanoever hoopt met deze verkiezingen aan de internationale gemeenschap te demonstreren dat de Westelijke Jordaanoever en Gaza onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn.

De PA, samen met een deel van de internationale gemeenschap, streeft ernaar dat deze gebieden, samen met Oost-Jeruzalem, in de toekomst een onafhankelijke Palestijnse Staat zullen vormen. Daarom is besloten om, naast de Westelijke Jordaanoever, ook in tenminste één belangrijke stad in Gaza verkiezingen te organiseren. Deir-al-Balah is hiervoor gekozen vanwege de relatief beperkte schade die de stad heeft opgelopen tijdens de oorlog, doordat Israëlische grondtroepen er niet binnenvielen.

Ongeveer 70.000 inwoners van Deir-al-Balah hebben de mogelijkheid om hun stem uit te brengen. Dit is de eerste keer in twintig jaar dat de inwoners van deze stad kunnen deelnemen aan lokale verkiezingen. De verkiezingen van 2006 werden gewonnen door Hamas, de militante Palestijnse beweging. Een jaar later werd de Palestijnse Autoriteit van president Abbas uit Gaza verdreven.

Hamas neemt vandaag niet deel aan de verkiezingen in beide gebieden. Kandidaten die zich verkiesbaar wilden stellen, moesten het partijprogramma van de partij van president Abbas onderschrijven. Dit programma erkent de staat Israël en verwerpt gewapende strijd. Hamas en andere Palestijnse groeperingen nemen een andere positie in en erkennen Israël niet en staan niet afwijzend tegenover gewapende strijd.

De organisatie van deze verkiezingen is een delicate evenwichtsoefening, waarbij de PA probeert legitimiteit te verwerven en de banden met Gaza te versterken, terwijl tegelijkertijd de complexe veiligheidssituatie en de politieke verdeeldheid binnen de Palestijnse gemeenschap in overweging worden genomen. De uitkomst van de verkiezingen zal niet alleen de samenstelling van de lokale besturen bepalen, maar ook een signaal afgeven over de politieke richting die de Palestijnse bevolking wil inslaan.

De internationale gemeenschap volgt de verkiezingen nauwlettend, in de hoop dat deze een positieve bijdrage kunnen leveren aan het vredesproces en de stabiliteit in de regio. De uitdagingen blijven echter enorm, gezien de aanhoudende bezetting, de humanitaire crisis in Gaza en de diepgewortelde politieke verdeeldheid





