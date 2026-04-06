Pakistan leidt onderhandelingen tussen Iran en de VS: Trump zet in op diplomatie ondanks escalatie

Onderhandelingen onder leiding van Pakistan, met deelname van Turkije en Egypte, proberen een oplossing te vinden in de escalerende spanningen tussen Iran en de Verenigde Staten. De Amerikaanse president Donald Trump zet diplomatie in, maar dreigt tegelijkertijd met militaire actie als Iran de Straat van Hormuz niet opent. Expert David Criekemans analyseert de complexe situatie en de mogelijke gevolgen.

De onderhandelingen vonden vannacht plaats onder leiding van Pakistan , een land dat goede banden onderhoudt met beide partijen, aldus David Criekemans . Criekemans, hoofddocent Internationale Politiek aan de Universiteit Antwerpen, benadrukt dat het logisch is dat dit naburige land de rol van bemiddelaar op zich nam. Hij legt uit dat de VS, onder Donald Trump , in recente spanningen tussen Pakistan en India eerder de kant van Pakistan leek te kiezen. Dit verklaart mede de keuze voor Pakistan .

Daarnaast heeft Pakistan zich terughoudend opgesteld met betrekking tot de oorlog tussen Iran en de Verenigde Staten, hoewel het land wel zijn bezorgdheid heeft geuit. Criekemans merkt op dat Pakistan een onmiddellijk staakt-het-vuren voorstelt, alsook de opening van de Straat van Hormuz. Bovendien stelt Pakistan voor om te onderhandelen over een definitief vredesakkoord. De timing hiervan is nog onduidelijk, met verschillende bronnen die periodes van 15 tot 20 dagen of 45 dagen noemen.\Naast Pakistaanse onderhandelaars waren ook Egyptische en Turkse onderhandelaars betrokken bij de gesprekken. Iran toonde zich echter terughoudend. Criekemans verklaart dat dit begrijpelijk is: Iran zou zijn kaarten willen beschermen totdat het de garantie krijgt niet opnieuw aangevallen te worden. Iran gelooft momenteel niet dat de Verenigde Staten oprecht bereid zijn tot serieuze onderhandelingen. De recente aanvallen door Israël op Iraanse petrochemische complexen wijzen volgens Criekemans op een escalatiefase. Een reëel bestand met Iran vereist volgens de hoofddocent dat de Iraanse leiders niet meer worden geëlimineerd, dat er geen Israëlische acties meer zijn en mogelijk dat de Amerikaanse vloot zich terugtrekt uit de Straat van Hormuz. Iran heeft uit dit conflict geleerd, met name de kracht van de controle over de Straat van Hormuz. Deze controle zou Iran mogelijk willen behouden.\Dit alles zet president Donald Trump in een moeilijke positie, volgens Criekemans. Trump had een snelle overwinning verwacht. Nu zit hij al wekenlang in het conflict vast zonder een duidelijk plan B. De enige uitweg is een onderhandelingsakkoord, want een militaire exit is ondenkbaar. Een eenzijdige actie zou volgens Criekemans kunnen leiden tot Iraanse aanvallen op Amerikaanse bases in de regio. Met deze achtergrond dreigde Trump vannacht de Iraanse energie-infrastructuur aan te vallen als Iran de Straat van Hormuz niet zou openen voor woensdagochtend 02:00 uur (Nederlandse tijd). Criekemans is sceptisch, omdat Trump de deadline al meerdere keren heeft opgeschoven. Hij vermoedt dat Trump de dramatische gevolgen van een aanval op de Iraanse energie-infrastructuur beseft en daarom vastzit op de escalatieladder, gedwongen om zijn huidige aanpak te volgen





