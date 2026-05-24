Pakistaans spoorwegincident: explosie leidt tot dodelijke slachtoffers en dodende aanslag

Bij een grote explosie langs het spoor zijn in Pakistan zeker 23 mensen om het leven gekomen en tientallen mensen gewond geraakt. Het zou gaan om een zelfmoordaanslag georganiseerd door het Beloetsjistan Bevrijdingsleger (BLA) Gewonden zijn overgebracht naar lokale ziekenhuizen.

De autoriteiten spreken van een medische noodsituatie. Het Beloetsjistan Bevrijdingsleger claimt in een persbericht verantwoordelijk te zijn voor de aanslag en zegt dat de aanval was gericht tegen een trein met beveiligers aan boord. In het gebied waar de explosie plaatsvond zijn doorgaans Pakistaanse veiligheidstroepen stationed vanwege de voortdurende onrust. Separatistische groeperingen uit de zuidwestelijke provincie Beloetsjistan plegen met regelmaat aanslagen op overheidsdoelen.

Ze willen dat hun provincie, de grootste en armste van het land, zich afscheidt van Pakistan. Beloetsjistan is rijk is aan grondstoffen, maar afscheidingsbewegingen vinden dat inwoners te weinig terugzien van de bodemschatten die de landelijke overheid er weghaalt. Bij deze explosie waren twee wagons extra zwaar beschadigd, die vlam begonnen te trekken en er zweet dikke zwarte roo





