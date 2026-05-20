Pakistaans man veroordeeld tot levenslang voor moord op Sana Yousaf

De man die Sana Yousaf (17) doodschoot in haar ouderlijk huis in Pakistan is veroordeeld tot levenslang. De vader van het slachtoffer noemt de veroordeling 'een les voor alle criminelen in de samenleving'. Volgens mensenrechtenorganisaties past de moord in breder patroon van geweld tegen vrouwen.

Yousaf was in Pakistan een beroemdheid vanwege haar foto's en video's op sociale media. Umar Hayat, de nu 23-jarige dader, verklaarde dat hij en Yousaf in de dagen voor haar verjaardag met elkaar contact hadden en afspraken elkaar te ontmoeten. Toen zij op 2 juni opnieuw weigerde om met hem af te spreken, nam hij een pistool mee naar haar ouderlijk huis. Nadat zij niet naar buiten wilde komen, brak hij in.

Eenmaal binnen schoot hij haar na een woordenwisseling dood. De moeder en tante van Yousaf waren getuige van de moord. Volgens mensenrechtenorganisaties past de moord in breder patroon van geweld tegen vrouwen. De politie opende een klopjacht op de dader.

Tegenover de politie verklaarde Hayat dat hij een obsessie voor Yousaf had ontwikkeld. De rechtbank heeft hem ook bevolen om zo'n 7750 euro schadevergoeding aan de familie van influencer te betalen. Volgens een rapport van de in Pakistan gevestigde ngo Justice Project Pakistan (JPP) zaten er in 2024 in het land ruim 6000 gevangenen in een dodencel. De doodstraf is echter sinds 2019 niet meer uitgevoerd





