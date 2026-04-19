Padden en kikkers gered van dodelijke afvoerputjes dankzij studenteninitiatief

Een innovatieve oplossing bedacht door ecologiestudente Sofie van Kuijk voorkomt dat jaarlijks honderdduizenden padden, kikkers en salamanders omkomen in afvoerputjes. Met de plaatsing van 'paddenladders' krijgen de dieren een uitweg en wordt een structureel ecologisch probleem aangepakt.

Ecologiestudente Sofie van Kuijk uit Den Bosch heeft een innovatieve oplossing bedacht om het tragische lot van amfibieën in afvoerputjes te voorkomen. Jaarlijks komen naar schatting een half tot één miljoen padden, kikkers en salamanders om het leven door uitputting, verdwijning in het riool of verdrinking in deze verraderlijke openingen in onze woonwijken.

Sofie, studente aan de Hogere Agrarische School (HAS) in Den Bosch, nam samen met haar medestudenten het initiatief om dit nijpende probleem aan te pakken in Sleeuwijk, onderdeel van de gemeente Altena. De jaarlijkse trek van amfibieën naar waterrijke gebieden voor voortplanting is een gevaarlijke onderneming, waarbij veel dieren slachtoffer worden van het verkeer of, zoals Sofie ontdekte, letterlijk vast komen te zitten in de afvoerputjes. De gladde wanden van deze putjes maken het voor de dieren onmogelijk om er zelfstandig uit te komen, wat resulteert in een langzame en ellendige dood door verdrinking, uitdroging of gebrek aan voedsel. Sofie en haar team hebben de belangrijkste knelpunten van de paddentrek in kaart gebracht, met specifieke aandacht voor gevaarlijke verkeerszones en de dodelijke afvoerputjes. Dit project is een samenwerking tussen de HAS, RAVON (een kennisorganisatie gespecialiseerd in reptielen, amfibieën en vissen), IVN Natuureducatie en de Vereniging Nederlands Cultuurlandschap, aangevuld met de waardevolle inzet van vrijwilligers van natuurbeschermingsvereniging Altenatuur. De gezamenlijke inspanningen hebben geleid tot de succesvolle implementatie van 'paddenladders' in de afvoerputjes, een eenvoudige maar effectieve ingreep die de amfibieën een uitweg biedt. Het probleem van de sterfte in afvoerputjes is niet te onderschatten; het is een structureel probleem met verontrustende gevolgen voor de amfibieënpopulaties. In minder dan twintig jaar is het aantal gewone padden in stedelijke gebieden met veertig procent afgenomen. De observaties en onderzoeken van Sofie en haar studiegenoten in de gemeente Altena hebben aangetoond dat relatief eenvoudige aanpassingen grote impact kunnen hebben. De introductie van 'paddenladders', kleine structuren die in de putjes worden geplaatst, biedt de amfibieën een klimhulpmiddel. De resultaten zijn bemoedigend: een indrukwekkende 95 procent van de volwassen padden en kikkers, en bijna honderd procent van de volwassen kleine watersalamanders, weet binnen 24 uur weer veilig uit de putjes te klimmen. Sofie uit haar trots over het voorkomen van zoveel dierenleed. Dit initiatief is een treffend voorbeeld van hoe studenten, samen met maatschappelijke organisaties en vrijwilligers, concrete oplossingen kunnen bieden voor ecologische vraagstukken en een positieve bijdrage kunnen leveren aan de biodiversiteit in onze leefomgeving. De 'paddenladders' zijn een stille maar effectieve held, die duizenden amfibieën een tweede kans op leven geeft en de natuur in stedelijke gebieden helpt te beschermen. De succesvolle aanpak in Sleeuwijk, geïnitieerd door Sofie van Kuijk, is meer dan alleen een reddingsactie voor individuele dieren; het is een inspirerend voorbeeld van burgerwetenschap en gemeenschapszin gericht op natuurbehoud. De samenwerking tussen de HAS, RAVON, IVN en de Vereniging Nederlands Cultuurlandschap, met de actieve deelname van lokale natuurliefhebbers, benadrukt de kracht van gezamenlijke actie. De problematiek van amfibieën die vast komen te zitten in afvoerputjes is een veelvoorkomend en onderschat ecologisch probleem in stedelijke en semi-stedelijke gebieden. De eenvoudige, maar ingenieuze 'paddenladders' bieden een tastbare oplossing die het leven van talloze dieren redt. Deze interventie is niet alleen effectief in het voorkomen van verdrinking en uitputting, maar draagt ook bij aan het herstel van amfibieënpopulaties, die essentieel zijn voor het ecologisch evenwicht. De observaties die hebben geleid tot de ontwikkeling en implementatie van de 'paddenladders' onderstrepen de noodzaak van een continue monitoring en aanpassing van onze stedelijke infrastructuur om de impact op wilde dieren te minimaliseren. Het werk van Sofie en haar team is een belangrijke stap in de richting van een meer diervriendelijke en ecologisch bewuste inrichting van onze leefomgeving, en biedt hoop voor de toekomst van onze reptielen- en amfibieënpopulaties





