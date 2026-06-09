Overlast rond Bollendak in Utrecht blijft aanhoudend, ondanks lichte verbetering en nieuwe maatregelen

De stad Utrecht Worstelt nog steeds met overlast in het stationsgebied en om het Bollendak, veroorzaakt door rondtrekkende criminele vreemdelingen. Ook al is er een lichte daling gemeten, de problematiek blijft complex en omvangrijk. Met lokale acties zoals de nachtsluiting van Hoog Catharijne en voorbereidingen op een landelijke aanpak probeert de gemeente de overlast onder controle te krijgen.

Bollendak blijft zorgenkind, al zijn er ook lichtpuntjes. De overlast rond het station en het Bollendak is Utrecht al jaren een doorn in het oog.

Wat levert de huidige aanpak op? De overlast wordt onder meer veroorzaakt door rondtrekkende criminele vreemdelingen. Utrecht heeft vorig jaar 314 overlastplegers zonder band met de stad aangepakt, bijvoorbeeld met boetes en verblijfsontzeggingen. Daarnaast keerden via Meldpunt Perspectief dertien overlastplegers vrijwillig terug naar hun land van herkomst en reisden veertig anderen door naar een andere bestemming.

Dat meldt de gemeente na vragen van RTV Utrecht.

"Ondanks onze inzet is er nog steeds overlast, al zien we de laatste maanden een lichte afname", schrijft de gemeente. Tegelijkertijd plaatst Utrecht daarbij een kanttekening.

"De overlast is niet snel opgelost. Het gaat om complexe situaties en lange procedures, en dat speelt niet alleen in Utrecht.

" Overlast rond het Bollendak verplaatst zich ook naar andere plekken in en rond het centrum. Het gaat onder meer om het Westplein, de Van Sijpesteijnkade en -tunnel, de Stationsstraat, parkeergarages in de binnenstad en de Mariaplaats. Meldingen gaan daarbij vaak over vervuiling, stankoverlast, middelengebruik en situaties die door bewoners als onveilig worden ervaren. Volgens de gemeente blijft de overlast in het stationsgebied "onverminderd hoog".

Rond het Westplein, de Van Sijpesteijnkade en de Stationsstraat wordt de overlast volgens Utrecht veroorzaakt door "mensen met een combinatie van complexe problemen waarvan verslaving er vaak een is". Daarnaast ziet de gemeente de laatste tijd "vooral een toename van Europese (arbeids)migranten op deze overlastlocaties en in Hoog Catharijne". Tegelijkertijd constateert Utrecht dat "de overlast en incidenten door overlastgevende en criminele vreemdelingen de afgelopen maanden is afgenomen". Volgens de gemeente vraagt die groep wel blijvende atención.

Een van de maatregelen die volgens de gemeente effect heeft gehad, is de nachtsluiting van Hoog Catharijne. Sinds november is het winkelcentrum in de nacht gesloten vanwege aanhoudende overlast. Uit een tussentijdse evaluatie blijkt dat die heeft geleid tot minder overlast en incidenten in het winkelcentrum. Volgens de gemeente is sprake van "minder agressie, diefstallen en conflicten met beveiliging en politie".

Ook zou vooral de groep vreemdelingen die elders in Nederland een officiële verblijfsplaats heeft, 's nachts grotendeels uit Hoog Catharijne zijn verdwenen.

"Dit heeft gezorgd voor meer rust in het gebied en verbeterde veiligheidsgevoelens onder hotelgasten, bewoners, beveiligers en andere betrokkenen", aldus de gemeente. Ondanks de lichte afname die Utrecht de afgelopen maanden zegt te zien, laten de handhavingscijfers zien dat de problematiek nog altijd omvangrijk is. In 2025 zijn in het gebied Stationsgebied en Lombok en omgeving 955 verblijfsontzeggingen uitgeschreven door politie en Toezicht en Handhaving. In 2024 waren dat er 850.

Ook het aantal sancties voor overtreding van het harddrugsverbod nam toe. In 2025 werden 288 sancties opgelegd, tegenover 163 in 2024. Volgens de gemeente richt de huidige aanpak zich op mensen die rondtrekken en op meerdere plekken overlast veroorzaken. Utrecht werkt daarnaast samen met het Rijk en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) aan een landelijke persoonsgerichte aanpak voor overlastgevende en criminele vreemdelingen.

Utrecht is daarbij "koplopergemeente". De landelijke aanpak moet een aanvulling vormen op de bestaande lokale aanpak.

"De landelijke aanpak is nog in voorbereiding", schrijft Utrecht. "We werken nu aan de voorwaarden om die goed en zorgvuldig te kunnen invoeren. " Daarbij moeten betrokken partijen onder meer afspraken maken over het delen van informatie binnen de privacyregels. Volgens Utrecht moet de landelijke aanpak uiteindelijk zorgen voor "meer zicht en grip op mensen die op meerdere plekken in Nederland overlast veroorzaken"





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