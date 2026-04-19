Overeenkomst Congo-M23 bevordert humanitaire hulp en gevangenenruil

De Democratische Republiek Congo en de rebellengroepering M23 hebben een akkoord bereikt over het verlenen van humanitaire hulp en de vrijlating van gevangenen. Dit akkoord, gesloten na gesprekken in Zwitserland, moet bijdragen aan het versterken van het vredesproces en de bescherming van burgers in Oost-Congo.

In de Democratische Republiek Congo is een belangrijke overeenkomst gesloten tussen de regering en de rebellengroepering M23 , gericht op het verbeteren van de humanitaire situatie en het bevorderen van het vredesproces. Na intensieve gesprekken, die plaatsvonden onder toezicht van internationale vertegenwoordigers in Zwitserland, hebben beide partijen ingestemd met het vrijgeven van gevangenen binnen een periode van tien dagen. Deze stap is bedoeld om het wederzijdse vertrouwen te versterken, een cruciale factor voor het voortzetten van de vredesinspanningen.

De kern van de afspraak betreft de noodzakelijkheid van het toelaten van humanitaire hulp in de door conflict geteisterde regio's. Er zijn concrete afspraken gemaakt om de veilige levering van hulpgoederen te garanderen en de bescherming van burgers te waarborgen. Dit omvat strikte richtlijnen om aanvallen op essentiële voorzieningen te voorkomen. Zo wordt er expliciet benadrukt dat er geen agressie zal plaatsvinden tegen de voedselvoorziening, waaronder gewassen en vee, noch tegen drinkwatervoorzieningen. Ook telecommunicatie- en energievoorzieningen, scholen en ziekenhuizen vallen onder deze beschermingsmaatregelen. Hulpverleners zullen beschermd worden, hulpkonvooien zullen veilig worden ingezet en er zal alles in het werk worden gesteld om plundering van deze konvooien te voorkomen.

Daarnaast is er overeenstemming bereikt over het naleven van het staakt-het-vuren dat oorspronkelijk in december werd overeengekomen. Beide partijen hebben hun vastberadenheid uitgesproken om het momentum in het vredesproces te behouden, zoals verwoord in een gezamenlijke verklaring. M23, een beweging die steun geniet van buurland Rwanda, heeft sinds 2021 aanzienlijke delen van Oost-Congo onder controle gekregen, met de inname van strategische steden als Goma en Bukavu begin vorig jaar als gevolg. Hoewel er in de loop van vorig jaar diverse vredesakkoorden werden gesloten, waaronder tussen Rwanda en Congo, en tussen Congo en de M23-rebellen, hebben deze de gewelddadigheden niet definitief kunnen beëindigen. Officieel geldt er sinds juli een wapenstilstand, maar de situatie blijft fragiel. De bekrachtiging van het vredesakkoord tussen Rwanda en Congo in december, met de Amerikaanse president Trump als bemiddelaar, bood hoop, maar M23 was bij deze onderhandelingen niet vertegenwoordigd. Kort hierna namen de rebellen, tot grote woede van de Verenigde Naties, de stad Uvira in, wat leidde tot een nieuwe stroom van vluchtelingen.

De deal met president Trump bevatte ook een economisch element, waarbij de VS grondstoffen zou delven in Congo, een land rijk aan waardevolle mineralen zoals kobalt, koper en lithium. Hoewel de voorbereidingen hiervoor gaande zijn, vormen de aanhoudende conflicten in de regio nog steeds een aanzienlijke belemmering voor grootschalige winning. Bovendien is de mijnbouwindustrie in Congo voor meer dan 70 procent in handen van Chinese bedrijven, wat de Amerikaanse grip op deze strategische middelen bemoeilijkt.





