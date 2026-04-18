Overcingeltunnel bijna klaar voor TT: Herstelwerkzaamheden halverwege

De herstelwerkzaamheden aan de Overcingeltunnel in Assen zijn op schema en meer dan halverwege. De tunnel wordt naar verwachting half juni opgeleverd, net op tijd voor de TT-week. De afsluiting zorgt voor verkeersdrukte in het centrum, maar de werkzaamheden worden met gelatenheid bekeken.

De herstelwerkzaamheden aan de Overcingeltunnel in Assen vorderen gestaag en zijn inmiddels meer dan halverwege. De verwachting is dat de tunnel halverwege juni volledig operationeel zal zijn, wat uitstekend nieuws is voor de naderende TT-week. BAM, het bedrijf dat verantwoordelijk is voor de werkzaamheden, meldt dat alles volgens plan verloopt. Omgevingsmanager van BAM, die anoniem wil blijven, verzekert dat de motoren tijdens de TT-festiviteiten zonder problemen door de tunnel zullen kunnen rijden.

De noodzaak voor deze ingrijpende herstelwerkzaamheden ontstond in februari van dit jaar, toen aanhoudende lekkages de tunnel onveilig maakten. Scheuren in de tunnelwanden en opwellend grondwater uit de bodem vormden de belangrijkste problemen. Deze scheuren zijn nu succesvol gedicht middels het injecteren van hars, en ook de bodemproblematiek is aangepakt. 'Er is een riool aangebracht, zodat het grondwater niet meer naar boven kan komen', legt de omgevingsmanager uit. Deze maatregelen garanderen de structurele integriteit van de tunnel en zorgen voor een droge en veilige doorgang.

De afsluiting van de Overcingeltunnel heeft echter geleid tot een merkbare toename van het verkeer in het centrum van Assen. Dit resulteert in opstoppingen en frustratie bij automobilisten en buurtbewoners. Sommige inwoners passen hun reisplannen nauwkeurig aan om de ergste drukte te vermijden. Een buurtbewoner verklaart: 'Ik ga niet de deur uit wanneer mensen van of naar werk moeten.' Anderen lijken echter te wennen aan de situatie en vinden zelfs een zekere charme in de drukte. Een passant merkt op: 'Ik vind het wel wat hebben al dat verkeer, het lijkt hier een keer op een echte stad.'

Deze verkeersdrukte heeft ook gevolgen voor rijinstructeurs en hun leerlingen. Rijinstructeur Jack Liewes, die de binnenstad zoveel mogelijk probeert te mijden, stelt dat stilstaan zijn leerlingen niets bijbrengt. Wanneer hij toch gedwongen wordt door het centrum te rijden, constateert hij regelmatig gevaarlijke situaties. 'Mensen willen er vaak nog snel even voorlangs, vooral bij zebrapaden zie ik rare dingen gebeuren', aldus Liewes. Rijinstructeur Herlaar daarentegen ziet het navigeren door het drukke centrum juist als een nuttige oefening voor zijn leerlingen. Hij valt het echter op dat er rondom de TT veel werkzaamheden plaatsvinden. Herlaar speculeert: 'Het lijkt alsof voor de TT alles spik en span moet zijn, zodat het oogt alsof het hier altijd zo mooi is.'

De verkeersdrukte beperkt zich niet uitsluitend tot de binnenstad. De Pelikaanstraat in Assen-Oost heeft ook te kampen met aanzienlijk sluipverkeer. 'Daar loopt het volledig vast, helemaal met geparkeerde auto's waar je omheen moet', beschrijft Liewes de situatie. Hij ondergaat de huidige drukte echter met een zekere gelatenheid. 'Het is even vervelend, maar het zijn gelukkig nog geen Parijse taferelen.' In de komende maanden staan nog diverse afrondende werkzaamheden op de planning voor de Overcingeltunnel. De weg in de tunnel zal geasfalteerd worden, de wandplaten zullen teruggeplaatst worden en de ledverlichting zal hersteld worden. Indien alles volgens schema verloopt, kan het verkeer voor de zomer weer gebruikmaken van de vernieuwde tunnel.

Dit nieuwsbericht benadrukt de voortgang van belangrijke infrastructurele werken en de impact hiervan op het dagelijks leven in Assen, met name in aanloop naar een groot evenement als de TT. Het laat zien hoe de stad zich voorbereidt op zowel de logistieke uitdagingen als de feestelijkheden.





