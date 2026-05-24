Parlementair verslaggever Jaïr Ferwerda is al 25 jaar werkzaam als journalist in de Haagse straatjes. In zijn nieuwe boek beschrijft hij zijn bijzondere ontmoetingen en zijn eigen manier van verslaggeef stijl. Ferwerda kijkt in dit interview terug op zijn journalistieke aanpak, zijn imago én naar de toekomst bij RTL.

Jaïr Ferwerda over 25 jaar politieke verslaggeving: 'Ik ben daar niet om vrienden te maken' 25 jaar lang heeft journalist Jaïr Ferwerda in de Haagse wandelgangen rondgelopen als parlementair verslaggever.

In zijn nieuwste boek haalt hij herinneringen op aan zijn bijzondere ontmoetingen en zijn eigen manier van verslaggeving. In dit interview geeft hij zijn journalistieke aanpak, zijn imago én kijkt naar de toekomst bij RTL. Ferwerda begon ooit als stagiaan bij Barend & Van Dorp, maar ontdekte dat hij het veldwerk het meest interessant vond.

Wat hij echt wilde, was op zijn manier een politiek programma maken vanuit de wandelgangen, wat uiteindelijk uitgroeide tot de bekende rubrieken van hem op het Binnenhof, waar politici vaak op onverwachte momenten tegen hem spreken





