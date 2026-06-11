Ouders in Woerden en Oudewater krijgen geen vrijstelling van leerplicht meer

De gemeenten Woerden en Oudewater passen hun beleid aan na een uitspraak van de Hoge Raad. Kinderen zijn vanaf 5 jaar leerplichtig. Ouders kunnen een vrijstelling voor de gemeente waarin zij wonen krijgen. Als scholen in de omgeving niet passen bij de geloofs- of levensopvatting van de ouders kunnen zij zo'n vrijstelling krijgen. Maar de Hoge Raad oordeelde vorige maand dat ouders alleen nog een vrijstelling krijgen als er geen openbare basisschool in de buurt is. 'In de buurt' betekent in het geval van een basisschool binnen een straal van zes kilometer afstand. Bij een middelbare school gaat het om maximaal twintig kilometer afstand. De gemeenten Woerden en Oudewater laten weten aan RTV Utrecht dat zij dit toetsingskader volgen voor nieuwe aanvragen. Op dit moment hebben 19 leerlingen in deze gemeenten zo'n vrijstelling. De vrijstelling geldt voor één schooljaar. Ouders moeten elk jaar voor 1 juli een beroep doen op de vrijstelling, voor het schooljaar erop.

Ouders in Woerden en Oudewater krijgen niet langer een vrijstelling van de leerplicht op basis van hun geloofs- of levensovertuiging als er een openbare school in de buurt is.

De gemeenten passen hun beleid aan na een uitspraak van de Hoge Raad. Kinderen zijn vanaf 5 jaar leerplichtig. Toch kunnen ouders hier een vrijstelling voor krijgen van de gemeente waarin zij wonen. Als scholen in de omgeving niet passen bij de geloofs- of levensopvatting van de ouders kunnen zij zo'n vrijstelling krijgen.

Maar de Hoge Raad oordeelde vorige maand dat ouders alleen nog een vrijstelling krijgen als er geen openbare basisschool in de buurt is.

'In de buurt' betekent in het geval van een basisschool binnen een straal van zes kilometer afstand. Bij een middelbare school gaat het om maximaal twintig kilometer afstand. De gemeenten Woerden en Oudewater laten weten aan RTV Utrecht dat zij dit toetsingskader volgen voor nieuwe aanvragen. Op dit moment hebben 19 leerlingen in deze gemeenten zo'n vrijstelling.

De vrijstelling geldt voor één schooljaar. Ouders moeten elk jaar voor 1 juli een beroep doen op de vrijstelling, voor het schooljaar erop. Den Haag schrapte direct deze vrijstelling voor 102 leerlingen. Dat betekent dat zij na de zomer allemaal naar school moeten.

In Woerden, Oudewater en het dorp Harmelen zijn verschillende openbare basisscholen te vinden. Ook staat in Woerden een openbare middelbare school. Binnen de bebouwde kom van Woerden woont vrijwel iedereen binnen zes kilometer van een openbare basisschool. Ook inwoners van Zegveld en Kanis wonen binnen die afstand.

Alleen de kernen Teckop en De Meije liggen buiten de straal van zes kilometer vanaf Woerden. Toch kunnen ook bewoners daar volgens de uitspraak van de Hoge Raad geen aanspraak maken op een vrijstelling. Vlak bij Teckop ligt een openbare basisschool in Kockengen en voor inwoners van De Meije ligt een openbare basisschool in Nieuwkoop binnen bereik. Er is al langer kritiek op thuisonderwijs.

Leerplichtambtenaren en gemeenten maken zich zorgen om thuisonderwijs, omdat de onderwijsinspectie het niet kan controleren. Naast dat er geen zicht is op de ontwikkeling van de kinderen, is het ook de vraag of het onderwijs überhaupt gegeven wordt. Deze kinderen zijn leerplichtig, maar de huidige wet verplicht ouders niet om onderwijs te geven. Het afgelopen decennium nam het aantal vrijstellingen toe.

In het schooljaar 2015-2016 waren er landelijk 705 vrijstellingen. Vorig schooljaar ging het om 2.860 kinderen, bleek eerder uit cijfers van het Ministerie van Onderwijs





NOS / 🏆 5. in NL We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Leerplicht Vrijstelling Onderwijs Hoge Raad Gemeenten Woerden Oudewater Basissscholen Middelbare Scholen Onderwijsinspectie Thuisonderwijs Leerplichtambtenaren Gemeenten Kritiek Toetsingskader Vrije School Leerplicht Vrijstelling Onderwijs Hoge Raad Gemeenten Woerden Oudewater Basissscholen Middelbare Scholen Onderwijsinspectie Thuisonderwijs Leerplichtambtenaren Gemeenten Kritiek Toetsingskader Vrije School

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Toiletalarm: niet overal kun je even goed terecht als je hoge nood hebtHoge nood in de gemeente Kaag en Braassem? Dat wordt waarschijnlijk een lastige zoektocht, want de gemeente krijgt een 2,3 op de ranglijst voor de toiletvriendelijkste gemeente van 2025.

Read more »

Ouders en leerlingen Verbazisschool Wow in Rotterdam/Terbregge in onzekerheid over toekomst van het onderwijs voor hoogbegaafdenOuders en leerlingen van de Verbazisschool Wow in Rotterdam-Terbregge maken zich zorgen over de toekomst van hun school, die onderwijs biedt aan hoogbegaafde kinderen. Volgens ouders staat de school op gespannen voet omdat de Rotterdamse Vereniging voor Katholiek Onderwijs (RVKO) de toekomst van de school als niet toekomstbestendig beschouwt. Een onderzoek concludeerde dat de school in de huidige vorm niet vol te houden is, wat leidt tot onrust onder ouders die vinden dat hun kinderen afhankelijk zijn van dit specifieke onderwijs. De school blijft tot het schooljaar 2026-2027 operationeel, waarna een overgang naar inclusiever onderwijs wordt overwogen. RVKO wil een duurzame oplossing vinden die past binnen hun visie, maar ouders vrezen dat hun kinderen het garantiesysteem zullen verliezen.

Read more »

Ruttenaar sloopt tankstation en vlucht met hoge snelheid: celstraf en opname geëistHij had geld nodig en zat in de stress omdat zijn uitkering stopte. De 24-jarige H.M. uit Rutten bedacht een plan: een overval plegen.

Read more »

Verhuizing Winschoter blikvanger maakt ruimte vrij voor Google-datacenterDe 50 meter hoge schoorsteen van de voormalige Philips-fabriek in Winschoten wordt verplaatst naar een nieuwe locatie, mogelijk om ruimte te maken voor een uitbreiding van het Google-datacenter.

Read more »