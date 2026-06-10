Ouders en leerlingen Verbazisschool Wow in Rotterdam/Terbregge in onzekerheid over toekomst van het onderwijs voor hoogbegaafden

Ouders en leerlingen van de Verbazisschool Wow in Rotterdam-Terbregge maken zich zorgen over de toekomst van hun school, die onderwijs biedt aan hoogbegaafde kinderen. Volgens ouders staat de school op gespannen voet omdat de Rotterdamse Vereniging voor Katholiek Onderwijs (RVKO) de toekomst van de school als niet toekomstbestendig beschouwt. Een onderzoek concludeerde dat de school in de huidige vorm niet vol te houden is, wat leidt tot onrust onder ouders die vinden dat hun kinderen afhankelijk zijn van dit specifieke onderwijs. De school blijft tot het schooljaar 2026-2027 operationeel, waarna een overgang naar inclusiever onderwijs wordt overwogen. RVKO wil een duurzame oplossing vinden die past binnen hun visie, maar ouders vrezen dat hun kinderen het garantiesysteem zullen verliezen.

Ouders en leerlingen van de Verbazisschool Wow in Rotterdam-Terbregge maken zich ernstige zorgen over de toekomst van hun school, die specifiek onderwijs biedt aan hoogbegaafde kinderen.

Volgens een groep ouders van de ruim 150 leerlingen staat de toekomst van deze bijzondere onderwijsvorm op de tocht. Donderdag houdt de school, die valt onder de Rotterdamse Vereniging voor Katholiek Onderwijs (RVKO), een informatiebijeenkomst voor ouders om de situatie toe te lichten. Een van de betrokken ouders verklaart: Dit heeft zo'n grote impact. We zijn bang dat er straks geen plek meer is voor onze kinderen.

We waren juist blij met deze school. Er zijn kinderen die thuiszaten. Die zijn op deze school weer opgebloeid. Veel van deze kinderen hebben op traditionele scholen gezeten.

Daar heeft het niet gewerkt. Een andere ouder vertelt: Mijn oudste wilde op een given moment niet meer naar z'n vorige school. Die liep daar helemaal vast. Dat gold naderhand ook voor de andere kinderen.

Die zijn op deze school weer opgebloeid, hebben weer energie. Dit ilustreert hoe essentieel de school is voor kinderen die niet floreerden in regulair onderwijs. De leiding van de RVKO heeft echter grote twijfels over de toekomst van de school en haalbbaarheid van het huidige onderwijsmodel. Daarom is een uitgebreid onderzoek ingesteld, waarbij zowel inhoudelijk als financieel naar de toekomstmogelijkheden is gekeken.

In een informatiebrief aan de ouders deelt het bestuur mee dat de conclusie van het onderzoek is dat de Verbazisschool Wow in de huidige vorm niet toekomstbestendig is. Op basis hiervan heeft het College van Bestuur besloten dat fase twee van start gaat, waarin de medezeggenschapsraad nauw betrokken zal worden bij de verdere besluitvorming. De school blijft in de huidige vorm draaien tot het schooljaar 2026-2027.

Daarna zal de school Waarschijnlijk overstappen op een andere onderwijsvorm, mogelijk binnen een reguliere scholengemeenschap. Het bestuur schrijft in de brief: We zoeken naar een manier die toekomstbestendig is en past binnen onze visie op inclusiever onderwijs. Deze formulering wekt echter nog meer onrust bij ouders, die menen dat er geen passend alternatief voor hun kinderen in de regio beschikbaar is.

Hun bezorgdheid wordt aangewakkerd door een passage in de brief die stelt dat het mogelijk is dat een aantal leerlingen of medewerkers al eerder de overstap maakt naar een andere school. Ouders interpreteren dit als een teken dat de school met urgentie op将使 worden opgeheven. De leiding van de RVKO, waaronder het College van Bestuur, gaat voorafgaand aan de bijeenkomsten met de medezeggenschapsraad (woensdag) en de ouders (donderdag) niet inhoudelijk in op vragen, wat de onzekerheid alleen maar verhoogt.

De parents eisen nu transparantie en betrokkenheid, en vrezen dat hun zonder de specifieke kennis en begeleiding van Verbazisschool Wow zullen achter raken in het reguliere onderwijs. De zaak illustreert een bredere spanning in het onderwijs tussen gespecialiseerde, soms exclusieve scholingsvormen en de streven naar integratie en inclusie. Terwijl de school een noodzakelijke voorziening is voor een kwetsbare groep kinderen, ziet het bestuur mogelijk noodzaak tot aanpassing aan moderniserende eisen en financiële haalbaarheid.

Uitkomsten van de gesprekken met ouders worden afgewacht, maar de klok tikt voor de school die tot 2026-2027 in de huidige configuratie zal blijven functioneren





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