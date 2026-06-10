Oud-politicus Geert Dales veroordeeld voor belediging taxichauffeur en doxing

De 74-jarige oud-partijvoorzitter van 50Plus kreeg een taakstraf van 80 uur voor het uitschelden van een taxichauffeur en het delen van zijn kenteken op sociale media.

Oud-politicus Geert Dales is vandaag door de Amsterdam se politierechter schuldig bevonden aan belediging van een taxichauffeur, smaad en doxing. Het incident vond plaats op 25 november 2024 op station Sloterdijk in Amsterdam .

De 74-jarige oud-partijvoorzitter van 50Plus heeft een taakstraf van 80 uur opgelegd gekregen, waarvan 40 uur voorwaardelijk. De rechter acht bewezen dat Dales de taxichauffeur uitschold voor "kut-Marokkaan" en "vuile moslim" en later op X een foto van het kenteken van de chauffeur plaatste met de boodschap om niet in die taxi te stappen. Dit wordt beschouwd als doxing: het openbaar maken van persoonlijke gegevens zonder toestemming met als doel te intimideren.

De rechter sprak van "vervelende feiten, met vervelende berichten op sociale media met vervelende woorden" die gericht waren op "bang maken, intimideren en kleineren". Volgens de rechter is Dales "de grenzen van het strafbare overgegaan". De uitspraak komt na een zitting waarin de taxichauffeur verklaarde dat Dales dronken bij hem instapte en niet wilde zeggen waar hij heen wilde. De chauffeur stelde dat Dales zei: "Jullie haten homo's, jullie weten niet wie ik ben.

" Getuigen zagen Dales instappen en even later weer uitstappen. Dales zelf noemde de beschuldigingen "volstrekte onzin" en sprak van een "waanzinsscenario". Zijn advocaat voegde toe: "Dit klopt niet, dit stinkt.

" De rechter gaf aan dat het mogelijk is dat de taxichauffeur ook iets tegen Dales heeft gezegd, maar dat dit de strafbaarheid van Dales' uitspraken niet vermindert. De rechtbank baseerde zich op het beschikbare dossier en de verklaringen van betrokkenen. Dales heeft twee weken om in beroep te gaan tegen het vonnis. De zaak heeft veel aandacht getrokken vanwege de rol van Dales als voormalig politicus en de ernst van de beschuldigingen.

Doxing is een relatief nieuw fenomeen in het strafrecht en deze uitspraak kan een precedent scheppen voor soortgelijke gevallen waarbij openbare figuren persoonlijke gegevens van burgers online delen. Dales was sinds 1998 raadslid en later fractievoorzitter voor de VVD in de Amsterdamse gemeenteraad. In 2000 werd hij wethouder in de stad en van 2004 tot 2007 burgemeester van Leeuwarden. Tot 2016 bleef hij lid van de VVD, maar stapte daarna over naar 50Plus, waar hij lijstduwer was bij de gemeenteraadsverkiezingen.

Zijn politieke loopbaan kende ook controverses; eerdere beschuldigingen van een autocratische stijl en grof taalgebruik leidden tot wantrouwen bij senatoren en Kamerleden. Deze veroordeling voegt een nieuw hoofdstuk toe aan zijn turbulente politieke erfenis. De straf van 80 uur taakstraf, waarvan de helft voorwaardelijk, weerspiegelt de ernst van de feiten. De rechter benadrukte dat vrijheid van meningsuiting niet onbeperkt is en dat beledigende en intimiderende uitingen niet door de beugel kunnen, vooral niet van een publiek figuur.

De taxichauffeur, wiens identiteit niet bekend is gemaakt, heeft aangifte gedaan en getuigd in de rechtszaak. De uitspraak is een duidelijke boodschap dat discriminatie en haatzaaien niet worden getolereerd, ook niet van oud-politici. De zaak roept vragen op over de verantwoordelijkheid van openbare figuren op sociale media en de grens tussen kritiek en strafbare belediging. Dales heeft nog geen openbare reactie gegeven op het vonnis, maar zijn advocaat heeft aangegeven het oordeel te zullen bestuderen.

De juridische implicaties van doxing worden steeds belangrijker in een tijd waarin online haat en intimidatie toenemen. Deze zaak kan leiden tot strengere handhaving en bewustwording over de gevolgen van het delen van persoonlijke gegevens met kwade bedoelingen





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Geert Dales Belediging Doxing Taakstraf Amsterdam

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