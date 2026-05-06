Oud-deelnemer Rami onthult slimme strategie om informatie te smokkelen in De Bondgenoten

Rami, een oud-deelnemer van De Bondgenoten, onthult in een podcast hoe hij via een stiekem handgeschreven briefje een website liet bouwen om feitjes te verzamelen en zo een voordeel te behalen in het programma. Ondanks zijn slimme tactiek verloor hij uiteindelijk.

In het realityprogramma De Bondgenoten worden deelnemers volledig geïsoleerd van de buitenwereld. Toch beweert oud-deelnemer Rami een slimme manier te hebben gevonden om informatie van buiten naar binnen te smokkelen.

In een podcast van een andere ex-deelnemer, Fadi, vertelt hij over een bijzondere strategie die hij tijdens zijn verblijf in de loods gebruikte. Rami zou zijn broers hebben gevraagd om een website voor hem te bouwen, feitjesopeenrijtje.nl. Via een stiekem geschreven briefje, dat hij tijdens een bezoek aan de loods wist door te spelen, gaf hij hen de opdracht om de site op te zetten. Op deze website verzamelden zijn broers volgens hem duizenden handige feitjes.

Ik had zo een enorm voordeel, omdat feitjes heel belangrijk zijn in het programma, aldus Rami. Vervolgens vroeg hij tijdens het programma computertijd aan om de website te bekijken en de informatie uit zijn hoofd te leren. Binnen zijn eigen bondje was de constructie bekend, maar daarbuiten hield hij zijn mond. Ondanks zijn slimme strategie wist Rami de winst uiteindelijk niet binnen te slepen.

In december 2024 verliet hij samen met zijn team de loods na een nederlaag, zonder ook maar een cent mee naar huis te nemen.





