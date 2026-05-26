Oud-burgemeester Herman J. staakt zich tegen kinderpornoverzoek, rechtbank wijst verzoek om vrijheid af

De 77-jarige ex-burgemeester van Wintelre en Knegsel wordt beschuldigd van kinderporno, maar ontkent elk contact. De rechtbank in Rotterdam weigert zijn verzoek om onder borgtocht vrij te blijven, uit vrees voor herhaling en onduidelijke openheid over de feiten.

Oud-burgemeester Herman J., 77 jaar oud, staat in de schijnwerpers nadat hij wordt beschuldigd van het bezit van kinderporno. Hij beweert dat de illegale bestanden door een derde partij aan hem zijn verzonden, maar er is geen concreet bewijs dat hij de beelden zelf heeft opgesteld of verspreid.

De voormalige burgemeester van de gemeentes Wintelre en Knegsel verscheen dinsdagmorgen voor het eerst in een openbare zitting voor de rechtbank in Rotterdam. Tijdens de hoorzitting betoogde hij kalm dat hij geen herinnering heeft aan enig seksueel contact met een minderjarige en dat derhalve dergelijk contact nooit heeft plaatsgevonden.

Hij noemde de hele situatie "verdrietig" en gaf aan dat hij in de periode die door de aanklacht wordt bestreken lange gesprekken had gevoerd met een jongere, maar dat hij in die gesprekken uitsluitend de rol van luisterend oor vervulde. Hij stelde dat hij zich heeft opgevat als een soort "praatpaal" voor de betrokkene, zonder enige intentie tot misbruik.

De advocaat van de verdachte benadrukte dat er bij de heer J. geen psychische stoornissen zijn vastgesteld, noch aanwijzingen voor een pedofiele drift. De rechtbank vond echter dat er onvoldoende openheid is getoond over de seksuele beleving en de feiten die in het dossier staan, waardoor een risico op herhaling bestaat. De rechter wees het verzoek van de verdachten om onder borgtocht vrij te blijven af.

De beslissing werd genomen omdat de rechtbank een stevige verdenking blijft aanhouden en er sprake is van mogelijke problematische chats die in het dossier zijn opgenomen. De inhoudelijke behandeling van de zaak staat gepland voor 23 juni in Dordrecht, waar de rechter zal beoordelen of er voldoende bewijs bestaat om tot een veroordeling over te gaan. De politie hield de oud-burgemeester op 17 februari aan, waarna de onderzoeken werden voortgezet.

Sindsdien heeft de pers verschillende keren verslag gelegd van de ontwikkelingen, waarbij telkens de focus lag op de vraag of Herman J. daadwerkelijk betrokken was bij het bezit of de verspreiding van kinderpornografisch materiaal. Voor de pers is benadrukt dat er nog geen definitieve uitspraak is, en dat de zaak nog volop in onderzoek is. Het publiek en de betrokken bewoners van Wintelre en Knegsel uiten zowel verontwaardiging als zorg over de mogelijke schendingen.

De rechtbank heeft tevens aangegeven dat, afhankelijk van de uitkomst van de inhoudelijke behandeling, er strengere maatregelen kunnen volgen, waaronder een mogelijke gevangenisstraf en strafrechtelijke boetes. Voor meer informatie of opmerkingen over dit artikel kunnen lezers contact opnemen met de redactie





omroepbrabant / 🏆 14. in NL We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Ouderwetsburgemeester Kinderporno Rechtbank Rotterdam Onderzoek Strafrecht

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Asser StadsfestivalAssen organiseert Hedendaags gratis(regionaal.label in DM) evenementiteit voor jong en oud.

Read more »

Oud-topman Schotse SNP stak tonnen partijgeld in eigen zakOud-premier Nicola Sturgeon wist naar eigen zeggen niets van de frauduleuze praktijken van haar ex-man.

Read more »

Oud-voetballer Jan Renders overledenOud-voetbalspeler Jan Renders is op 88-jarige leeftijd overleden

Read more »

Sonny Rollins overleden: jazzicoon en saxofonist was 95 jaar oudSonny Rollins, de Amerikaanse saxofonist die een icoon is in de jazzgeschiedenis, is overleden. Hij was 95 jaar oud. Rollins maakte in zijn loopbaan meer dan zestig albums en gaf duizenden concerten. Hij was bekend om zijn spectaculaire solo's die soms wel een half uur duurden.

Read more »