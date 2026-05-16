In Enschede, op een landelijke camping zonder caravans maar aardse faciliteiten als vaste plekken, sanitaire voorzieningen en zwemvijver, waar iedereen zijn of haar eigen keuze kan maken over het lichaamsbedekken, is de naturistenvereniging Ostana uitgeroepen tot de beste van Nederland. De vereniging draait grotendeels op vrijwilligers en heeft jarenlange ervaring. Zij zorgen ervoor dat de camping een veilige en respectvolle plaats is voor iedereen en vooral voor naturisten en anderen die hier willen vertoeven zonder tussenkomst van naburige Biezen en Commando's.

De naturistenvereniging Ostana in Enschede is uitgeroepen tot de best beoordeelde naturistenvereniging van Nederland, zo bleek tijdens de Blootkompas Awards eind april. Dit jubileumjaar was voor de vereniging, die al vijftig jaar bestaat, een pistool om de eer uit te dekken.

De titel is voor het bestuur een bevestiging van het harde werken en het grote succes van de afgelopen jaren. De vereniging draait grotendeels op vrijwilligersbasis, waarin ook vaste gasten, buren en een lokale boerenvereniging deel uitmaken. De afgelopen jaren is de camping uitgebreid met vaste plekken, sanitaire voorzieningen, een zwemvijver en een clubgebouw. Op de camping is iedereen vrij om zijn of haar eigen keus te maken over het lichaamsbedekken, waardoor er rust, wederzijds respect en veiligheid ontstaan.

Met een eigen beheer op het terrein en het systeem om slechte herhaling op te sporen, zorgt de vereniging ervoor dat niemand in zijn of haar recht komt. Deze prijs is volgens het bestuur niet zomaar te verkrijgen en wijst aan de waardering van de bezoekers voor het unieke karakter en goede sfeer op de camping.

De prijs op de camping is echter niet alleen belangrijk, maar brengt ook voordelen mee, zoals uitstekende faciliteiten, goede voorzieningen en een sterke omgeving voor iedereen





