Ossendrechtse man beschuldigd van leiding geven aan bende nepagenten

Een 22-jarige man uit Ossendrecht staat terecht voor het orkestreren van een grootschalige oplichtingsbende met jeugdige nepagenten, waarbij honderden slachtoffers zijn benadeeld.

Een 22-jarige man uit Ossendrecht , beschuldigd van het orkestreren van een grootschalige oplichtingsbende met jeugdige nepagenten, staat voor de rechter in Breda. De man, aangeduid als de 'makelaar' van de bende, wordt ervan beschuldigd honderden slachtoffers te hebben gemaakt door middel van een geraffineerde oplichtingstruc.

Hij zou zelf contact hebben gelegd met de slachtoffers, voornamelijk ouderen, en hen via de telefoon hebben overtuigd dat hun huis het doelwit was van inbrekers of dat er een overval had plaatsgevonden in de buurt. Vervolgens stuurde hij drie tieners – een meisje van 15 en twee jongens van 14 en 16 jaar – als zogenaamde agenten naar de slachtoffers om 'kostbare spullen in bewaring te nemen' ter bescherming.

De bende is vermoedelijk al actief sinds 1 juni 2024 en heeft naar schatting honderd keer succesvol toe geslagen, waarbij ze in verschillende delen van het land opereerden, waaronder Zeeland, Gelderland, Zuid-Holland en Friesland. De officier van justitie sprak van 'massaal slachtofferschap' en benadrukte de ernst van de zaak. De aanklacht tegen de verdachte uit Ossendrecht is omvangrijk en omvat criminele uitbuiting, mensenhandel, diefstal, oplichting en pogingen daartoe.

Uit onderzoek is gebleken dat de verdachte lange telefoongesprekken voerde met de slachtoffers, soms wel urenlang, om hun vertrouwen te winnen en hen te overtuigen van de noodzaak hun waardevolle bezittingen af te staan. Naast het misleiden van de slachtoffers, wordt de verdachte ook beschuldigd van het dwongen, bedreigen en afpersen van de minderjarige nepagenten. Hij zou hen hebben gedwongen de rol van agent te spelen en hen onder druk hebben gezet om mee te werken aan de oplichting.

Er is zelfs een vierde persoon, inmiddels 20 jaar oud, betrokken geweest die gedwongen werd geld te vervoeren onder dreiging van vernieling van zijn of haar woning. De politie heeft inmiddels honderd zaken geïdentificeerd waarin de bende een rol speelde, en negentig slachtoffers hebben aangifte gedaan. De rechtbank heeft aangegeven dat de zaak onderdeel is van een groter onderzoek, wat suggereert dat er mogelijk nog meer verdachten en slachtoffers zijn.

De opkomst van nepagenten is een groeiende zorg voor de politie, die deze vorm van oplichting als een serieuze bedreiging beschouwt, vooral voor kwetsbare ouderen. De politie voert een actieve strijd tegen deze praktijken en verspreidt regelmatig opsporingsfoto’s van mensen die zich voordoen als politieagenten. Recentelijk is een campagne gelanceerd onder de titel 'Game Over?!

', waarbij honderd foto’s en video’s van bekende nepagenten werden gepubliceerd. De politie benadrukt het belang van waakzaamheid en roept mensen op om altijd kritisch te zijn en bij twijfel direct contact op te nemen met de echte politie. De zaak in Breda is een belangrijk voorbeeld van de impact van deze oplichtingsbende en de noodzaak om kwetsbare burgers te beschermen tegen deze vorm van criminaliteit. De jeugdige nepagenten zullen voor de kinderrechter verschijnen, achter gesloten deuren vanwege hun leeftijd.

De politie heeft bewijsmateriaal verzameld, waaronder telefoongesprekken tussen verdachten en slachtoffers, en een account van de verdachte, wat de omvang van de oplichtingspraktijken verder illustreert





omroepbrabant / 🏆 14. in NL We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Nepagenten Oplichting Ossendrecht Jeugdige Daders Mensenhandel

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Read more »

Read more »

Read more »

Read more »

Read more »

Read more »