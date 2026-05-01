Oscar Gloukh: 'Ik wil een prijs pakken met Ajax volgend seizoen'

Oscar Gloukh blikt terug op zijn eerste confrontatie met PSV en kijkt vooruit naar de toekomst bij Ajax. De Israëliër wil volgend seizoen om de prijzen spelen en een prijs winnen met de club. Hij deelt zijn gedachten over zijn rol bij Ajax, de wisselende posities en de druk die hij voelt. Ook praat hij over zijn gesprek met de nieuwe technisch directeur Jordi Cruijff en zijn liefde voor de stad Amsterdam.

Oscar Gloukh herinnert zich zijn eerste confrontatie met PSV nog goed. Het was op 21 september vorig jaar in Eindhoven, waar hij met een late goal zijn eerste doelpunt voor Ajax maakte en de wedstrijd in een 2-2 gelijkspel wist te brengen.

'Het was een van mijn beste wedstrijden van het seizoen, hoewel ik niet eens op mijn normale positie speelde', vertelt de Israëliër, die na rust de plek innam van spits Kasper Dolberg. 'De eerste goal is altijd speciaal. Daarna kwamen er meer.

' Zaterdag staat een nieuwe ontmoeting met PSV op het programma, dit keer in Amsterdam. Voor kampioen PSV gaat het vooral om prestige, maar voor Ajax is een goed resultaat cruciaal in de strijd om de Europese tickets. De eredivisiewedstrijd tussen Ajax en PSV begint zaterdag om 20.00 uur en is live te volgen via een liveblog op NOS.nl en de NOS-app, evenals via flitsen in NOS Langs de Lijn op NPO Radio 1.

Direct na de wedstrijd is er online een samenvatting beschikbaar. Terugblikkend op de zomer van vorig jaar, toen Gloukh voor 14,75 miljoen euro van Red Bull Salzburg naar Ajax verhuisde, waren de verwachtingen hoog.

'Oscar is een enorm creatieve en vaardige aanvallende middenvelder die garant staat voor doelpunten en assists', zei de toenmalige technisch directeur Alex Kroes bij de presentatie van Gloukh. De statistieken van de Israëliër sluiten echter nog niet volledig aan bij deze verwachtingen. In de eredivisie scoorde hij zes goals en gaf zes assists in 27 wedstrijden, terwijl hij in de Champions League drie goals maakte in acht duels.

'Ik had verwacht meer te spelen, maar ik wist dat er concurrentie was', stelt Gloukh. 'Ik moet de kans pakken, als ik die krijg. ' Het was tot nu toe flink schuiven met Gloukh door de coaches John Heitinga, Fred Grim en Óscar García. Hij ging van aanvallende middenvelder naar linksbuiten, naar rechtsbuiten, naar de bank.

Makkelijk was dat niet en toen Grim op een gegeven moment overstapte op een defensievere speelwijze, verdween zijn favoriete positie van aanvallende middenvelder zelfs.

'Ik heb mijn hele leven als tien gespeeld of anders als linkermiddenvelder', zegt Gloukh. 'Het was moeilijk dat mijn positie er niet was, maar ik ben alles blijven geven en ik heb ook geleerd van spelen op andere posities. ' Met druk en kritiek kan Gloukh leven, zegt hij. En soms haalt hij er zelfs motivatie uit en wil hij het ongelijk van criticasters bewijzen.

Opvallend was dat Steven Berghuis het onlangs opnam voor Gloukh.

'Die wordt in de zomer voor een aanvallende speelstijl gehaald', zei Berghuis over zijn teamgenoot. 'En dan wordt die speelstijl overboord gegooid. ' 'Dan gaan we weer met vijf man verdedigen, waardoor je twee middenvelders overhoudt', vervolgde Berghuis. 'Dat lijken kleine veranderingen, maar zijn grote veranderingen.

Met twee middenvelders, dat is niet het profiel-Gloukh. Maar Gloukh kan gewoon goed voetballen.

' Onder García, de opvolger van Grim, ging Ajax weer aanvallender spelen, maar begon Gloukh met twee wedstrijden zonder speeltijd. De laatste weken krijgt hij echter weer een kans in de basis, met een assist tegen Heracles en een goal tegen NAC als resultaat.

'Ik heb nu meer vrijheid en meer te doen', zegt de 22-jarige Israëliër. 'Dit past mij meer. Ik probeer het elke keer te laten zien.

' Met nu 23 punten achterstand op PSV was het in meerdere opzichten een teleurstellend seizoen. Dat moet beter, weet Gloukh, en dat is ook de boodschap die hij kreeg in een gesprek met de nieuwe technisch directeur Jordi Cruijff.

'We moeten de beste van Nederland worden', zegt Gloukh. 'Volgend seizoen moeten we om de prijzen spelen. Ik wil hier een prijs pakken.

' De vraag is wat de rol van de Israëliër is in de plannen van Cruijff. Zijn contract loopt tot 2030. Bovendien is er nog geen duidelijkheid over wie volgend seizoen de coach is in Amsterdam. Gelukkig is Gloukh in ieder geval wel bij Ajax en in Amsterdam.

'Ik hou van de stad en het voetbal. Als je buiten het voetbal gelukkig bent, breng je dat ook naar het veld.





NOSsport / 🏆 12. in NL We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Oscar Gloukh Ajax PSV Eredivisie Voetbal

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

