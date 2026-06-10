Oscar García in de running voor trainerbanen bij Rayo Vallecano en Osasuna

De Spaanse club Rayo Vallecano en de-Baskische Osasuna zijn op zoek naar een nieuwe trainer en hebben Oscar García op hun lijst staan. Beide clubs hebben hun vorige trainers ontslagen en García, momenteel verbonden aan Ajax, is een veelgenoemde kandidaat. Rayo voert ook gesprekken met andere kandidaten, terwijl Osasuna meer tijd zal nemen. García heeft een contract bij Ajax tot 2027 en wil mogelijk een eerste elftal trainen.

Oscar García is een potentiële kandidaat om de nieuwe trainer van Rayo Vallecano of Osasuna te worden, meldt het Spaanse. Inigo Pérez ( Rayo Vallecano ) en Alessio Lisci ( Osasuna ) namen dit seizoen afscheid van hun clubs.

Beide ploegen zijn daardoor uitgekomen op García als mogelijke opvolger. AS schrijft dat de eerste contacten al zijn gelegd en dat verdere gesprekken worden verwacht. Rayo Vallecano voert daarnaast ook gesprekken met twee andere kandidaten: Jagoba Arrasate en Rubén Albés. De club wil zo snel mogelijk een opvolger aanstellen.

Dit seizoen eindigde Rayo op de achtste plaats in de competitie en verloor het de Conference League-finale tegen Crystal Palace. Ook Osasuna heeft nog andere kandidaten op het oog. De verwachting is dat het nog enige tijd kan duren voordat Osasuna een nieuwe trainer heeft aangesteld. García tekende begin dit jaar een contract tot medio 2027.

In eerste instantie werd hij aangesteld als hoofdtrainer van Jong Ajax, maar na het ontslag van Fred Grim werd hij doorgeschoven naar de hoofdmacht. Werden naar buiten gebracht dat de Amsterdammers ook volgend seizoen graag met García willen doorgaan. Jordi Cruijff ziet hem als de ideale hoofdtrainer voor het beloftenelftal, maar García houdt zijn opties open om elders als hoofdtrainer van een eerste elftal aan de slag te gaan.

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