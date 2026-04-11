Orkaan Vaianu nadert Nieuw-Zeeland: Noodtoestand uitgeroepen en evacuatie

Het Noordereiland van Nieuw-Zeeland bereidt zich voor op de komst van orkaan Vaianu. Er wordt rekening gehouden met windsnelheden tot 130 km/u, zware regenval, overstromingen en aardverschuivingen. Duizenden mensen zijn geëvacueerd en de noodtoestand is uitgeroepen in verschillende regio's. De premier roept op tot solidariteit en waarschuwt voor schade en stroomuitval.

Bewoners van het Noordereiland in Nieuw-Zeeland bereiden zich voor op de aanstaande komst van orkaan Vaianu . De weersvoorspellingen wijzen op aanzienlijke impact, met windsnelheden die kunnen oplopen tot 130 kilometer per uur en hevige regenval. De orkaan wordt in de loop van de dag verwacht, wat de autoriteiten ertoe heeft aangezet om de bevolking dringend te waarschuwen voor potentiële overstromingen en aardverschuivingen.

De situatie wordt verergerd door de reeds verhoogde waterstanden langs de kust, met in sommige gebieden een waterstand die al zes meter hoger ligt dan normaal, met name rond Auckland, de grootste stad van het land. De omvang van de dreiging heeft geleid tot het uitroepen van de noodtoestand in verschillende regio's op het Noordereiland, wat aanzienlijke gevolgen heeft voor de lokale bevolking.\Duizenden mensen zijn al geëvacueerd, waarbij de autoriteiten benadrukken dat de situatie potentieel levensbedreigend kan zijn. De voorspellingen wijzen op golven van maar liefst 13 meter hoog, wat wijst op een aanzienlijke erosie langs de kustlijnen en mogelijk aanzienlijke schade aan eigendommen. Premier Luxon heeft de bevolking opgeroepen om rekening te houden met uitgebreide schade, waaronder mogelijk langdurige stroomuitval. Hij benadrukte het belang van solidariteit en wederzijdse hulp, en spoorde de inwoners aan om naar hun buren om te zien en de nodige steun te bieden. De regering heeft verschillende noodmaatregelen getroffen om de impact van de orkaan te minimaliseren en de veiligheid van de bevolking te waarborgen, maar de omvang van de dreiging vereist een gecoördineerde inspanning van zowel de overheid als de lokale gemeenschappen.\De herinnering aan de verwoestende orkaan Gabrielle in 2023, die elf levens eiste en duizenden mensen hun huis kostte, hangt als een schaduw over de huidige situatie. De herinnering aan de gevolgen van Gabrielle dient als een krachtige herinnering aan de ernst van de situatie en het belang van voorbereiding en voorzichtigheid. De ervaringen van vorig jaar, met de aanzienlijke schade veroorzaakt door aardverschuivingen, hebben de autoriteiten ertoe aangezet om extra maatregelen te nemen om de bevolking te beschermen en de impact van de huidige orkaan te beperken. De gemeenschap is dan ook extra alert. Deze gebeurtenis was een van de ernstigste natuurrampen in Nieuw-Zeeland in deze eeuw, en de ervaringen uit het verleden onderstrepen de noodzaak om te leren van deze gebeurtenissen en de veiligheid te garanderen





