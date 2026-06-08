Originele K3-leden geven laatste reünieconcert in Antwerpen

Na 48 optredens in Nederland en België hebben Karen, Kristel en Kathleen hun laatste gezamenlijke concert gegeven in het uitverkochte AFAS Dome. Het emotionele afscheid markeert het einde van een reünie na 16 jaar.

De originele zangeressen van K3, Karen, Kristel en Kathleen, hebben voor de laatste keer samen opgetreden. Gisteravond was hun laatste reünie concert in Antwerpen . In totaal gaven ze sinds het najaar 48 shows, in zowel Nederland als België .

De concertreeks begon in oktober vorig jaar. Het waren de eerste gezamenlijke optredens van Karen Damen, Kristel Verbeke en Kathleen Aerts in 16 jaar. Het laatste nummer tijdens het emotionele concert was live te volgen via een livestream. Het drietal eindigde met de woorden: "Dank jullie wel!

Vergeet niet, ik ben Karen. Ik ben Kristel. En ik ben Kathleen. Voor altijd jullie K3", terwijl ze werden toegezongen door een uitverkocht AFAS Dome.

Daarbij vloeiden de tranen rijkelijk. Karen, Kristel en Kathleen stopten in 2009 als K3. Kathleen ging werken aan een solocarrière. Kristel werd later manager van een nieuwe samenstelling van K3.

Karen is presentatrice en staat nog regelmatig op het podium met eigen theatershows. De samenstelling van K3 heeft daarna meerdere formaties gekend, de een succesvoller dan de andere. Hanne Verbruggen, Marthe de Pillecyn en de Nederlandse Julia Boschman vormen op dit moment de groep





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