Organizer of Black Sea Sjoel World Championships: 'It was all worth it' after 6 months of preparation

The Black Sea Sjoel World Championships in Zwartemeer, organized by Eric Mensen, have come to an end after a successful event. The organizer reflects on the challenges and the joy of hosting the event.

De sjoelbakken zijn opgestapeld, tafels zijn ingeklapt en honderden stoelen staan op een kar: het WK sjoelen in Zwartemeer is na vandaag echt voorbij.

'Ik heb blaren op mijn voeten en kramp in de kuiten. Maar het was het allemaal waard', glimlacht organisator Eric Mensen.

'Wat een feest was het gisteren. Er was zoveel enthousiasme, spanning en emotie, zowel bij de deelnemers als bij het publiek.

', Niet alleen was er spanning en emotie bij hen, óók bij Mensen. De organisator krijgt een brok in de keel als het besef indaalt dat er na vandaag een einde komt aan het geslaagde evenement.

'Gisteravond kwamen er allemaal mensen naar me toe. Ze zeiden: 'Dat heb je mooi geflikt''. Anderhalf jaar lang kostte het voorbereiden van De Brikkenmikkers uit Klazienaveen aan voorbereiding. Met een budget van 40.000 euro van de gemeente en provincie lukte het om 350 deelnemers uit verschillende landen onder te brengen.

Zo waren er deelnemers uit Zwitserland, de Filipijnen, Suriname en Oekraïne. Gaandeweg kreeg het evenement vleugels. Iedereen dacht mee en regelde van alles. Zo had de organisatie de zinnen gezet op een 'Olympische' sjoelbak.

Die stond tijdens de Olympische Spelen van Milaan in de huiskamer van het TeamNL-huis. Uiteindelijk kregen we toestemming van het NOC*NSF om de sjoelbak op te halen en te gebruiken op ons WK. Voor Mensen werd het feest nog groter toen hij gistermiddag zijn zus Elly de wereldtitel zag grijpen na een zinderende finale. Ook bij de mannen kleurde de overwinning oranje; daar won Jan Oostenbrink.

We zijn als Nederland heel sterk, analyseert Mensen. Iedereen heeft thuis wel een sjoelbak staan. En anders opa en oma wel. Dat geeft ons een voorsprong op de rest.

Maar voor Mensen is de echte winst iets anders. We hebben het gevoel dat sjoelen langzaam uitsterft, zegt hij. Dit WK is onze kans om het weer op de kaart te zetten. En dat lukte.

Sterker nog, het smaakt naar meer. We zouden het heel graag nog eens organiseren in Drenthe. We hebben laten zien dat we het kunnen', glundert Mensen trots





