Organisatie Avondvierdaagse Loosdrecht neemt maatregelen na signalen over T-shirts

De organisatie van de Avondvierdaagse in Loosdrecht neemt opnieuw maatregelen nadat eerder werd aangekondigd dat de route zou worden aangepast. Om te voorkomen dat kinderen tijdens de wandeltocht vervelende situaties meemaken of zouden worden lastiggevallen, wordt er nu een oproep gedaan om neutrale kleding te dragen. Ook worden er maatregelen genomen als er sprake is van terrorisme of politiek geweld.

Het besluit komt nadat bestuursleden signalen kregen dat enkele ouders hun kind mee zou laten lopen in T-shirts met daarop de tekst 'AZC Nee'.

'Wij zijn er heel erg van geschrokken toen we die signalen hoorden', zegt bestuurslid Richard Kampsteeg. 'Dat is natuurlijk niet de bedoeling. Wij zijn een neutrale en a-politieke organisatie en willen dat kinderen met veel plezier wandelen en aan het einde een medaille krijgen.

' Ongeveer 1600 kinderen doen naar verwachting mee met het wandelevenement. Meerdere scholen hebben zich aangemeld. De organisatie heeft deze scholen inmiddels schriftelijk geïnformeerd. Tot nu toe zijn er geen negatieve reacties binnengekomen bij de organisatie over de aangekondigde maatregelen.

Wel zijn er zorgen die worden geuit, zegt het bestuurslid. Die mensen staan we allemaal individueel te woord. Mocht er sprake zijn van terrorisme of politiek geweld, dan kunnen er maatregelen worden genomen, zegt Kampsteeg. Verder roept de organisatie ouders en begeleiders op om elkaar aan te spreken als mensen zich niet naar behoren gedragen.

Eerder maakte Avondvierdaagse bekend dat een deel van de route aangepast zou worden vanwege de heftige reeks demonstraties bij het pand van het gemeentehuis aan de Rading, waar sinds dinsdag ongeveer 15 asielzoekers zijn opgevangen. Daarmee wil de organisatie voorkomen dat kinderen tijdens de wandeltocht vervelende situaties meemaken of zouden worden lastiggevallen. De omleidingen gelden voor de routes van 5 en 10 kilometer op maandag, de 5 kilometer op dinsdag en de 5 kilometer op woensdag.

Op de routekaarten waarop een wijziging is doorgevoerd, staat in de titel V2, verwijzend naar versie 2





