Oranjevrouwen winnen van Polen, maar kwalificatie voor WK 2027 nog niet binnen

De Oranjevrouwen hebben gisteren met 3-1 van Polen gewonnen in de WK-kwalificatie, maar omdat Frankrijk gelijktijdig ook won, is kwalificatie voor het WK 2027 nog niet binnen. Nederland is tweede geworden en moet twee play-offrondes overleven in het najaar om zich alsnog te plaatsen.

De Oranjevrouwen hebben gedaan wat ze moesten doen en met 3-1 van Polen gewonnen in de WK-kwalificatie. Maar omdat Frankrijk gelijktijdig ook won, is kwalificatie voor het WK 2027 nog niet binnen.

De Françaises zijn eerste geworden in de kwalificatiepoule en plaatsen zich direct voor het WK. Nederland is tweede geworden en moet twee play-offrondes overleven in het najaar om zich alsnog te plaatsen. In de eerste ronde van de play-offs, waarvoor op 24 juni zal worden geloot, treft Oranje een land uit 'League C' van de UEFA. Dat zijn op papier zwakkere voetballanden, mogelijke tegenstanders zijn bijvoorbeeld Litouwen, Hongarije en Kazachstan.

In de tweede ronde treft Oranje wel mogelijk zwaardere opponenten. In het thuisduel met Polen, gespeeld in het stadion van Heracles Almelo, moesten de Oranjevrouwen de teleurstelling van afgelopen vrijdag zien af te schudden. Toen hopend dat Frankrijk en Ierland gelijk zouden spelen, moest Oranje dus in ieder geval zelf zorgen dat het won. Dat lukte vrij aardig: vanaf het eerste fluitsignaal nam de ploeg van Arjan Veurink het initiatief en creëerde zo meerdere kansen.

Hoewel de eerste gevaarlijke momenten vanaf de rechterflank kwamen, waar Romée Leuchter van positie was gewisseld met Lineth Beerensteyn, kwam de openingstreffer vanaf links. Na een kwart wedstrijd gaf Esmee Brugts een voorzet, die door Wieke Kaptein uitstekend werd binnengekopt (1-0). Polen kwam daarna beter in de wedstrijd, maar had zichtbaar moeite met het gemis van sterspeler Ewa Pajor. Zij werd in de basis verwacht, maar kwam in Almelo niet in actie.

Daardoor kon Oranje volop blijven aanvallen, zonder zich telkens zorgen te hoeven maken om een vlugge Poolse counter zoals in de eerste ontmoeting met Polen. Dat leverde een kwartier na rust ook de 2-0 op. Leuchter beloonde een goede wedstrijd met een fraai doelpunt. De spits van Paris Saint-Germain, die voor haar club zo makkelijk scoort, maar in Oranje vaak droog staat, nam een voorzet in één keer op de slof, waarmee ze die op knappe wijze binnenschoot.

Dat was voor de aanvaller haar zesde interlandgoal. In de slotfase zette de net ingevallen Liz Rijsbergen de kers op de taart, door de 3-0 te maken. De spits van PSV, die vrijdag debuteerde in Oranje, kon na een goede combinatie doorlopen richting het Poolse doel en schoot geroutineerd binnen. De zege was daarmee binnen, dus deed de 3-1 van Ewelina Kamczyk vanaf de strafschopstip - overtreding Damaris Egurrola - weinig pijn meer. Oranje-international Miedema even buitenspel door ingreep aan kni





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Oranjevrouwen WK-Kwalificatie Polen Frankrijk Play-Offs

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