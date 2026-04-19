Oranjevrouwen tonen renaissance met reactieve speelstijl tegen Frankrijk

Onder nieuwe bondscoach Arjan Veurink hebben de Oranjevrouwen een opvallende progressie laten zien door met een reactieve speelstijl tweemaal een goed resultaat neer te zetten tegen Frankrijk. De ploeg toonde veerkracht en beheerste tactische flexibiliteit, wat hoop biedt voor de toekomst en de ontwikkeling van nieuwe talenten onderstreept.

Drie jaar lang benadrukte Andries Jonker, als bondscoach van de Oranjevrouwen , het belang van het beheersen van meerdere spelsystemen om toplanden te kunnen verslaan. De pijnlijke conclusie op het EK 2025 was echter dat Oranje weliswaar meerdere systemen kende, maar er in de praktijk geen enkele echt beheerste. De harde nederlagen tegen Engeland (0-4) en Frankrijk (2-5) bewezen dat de top van het internationale vrouwenvoetbal voor het Nederlands elftal ver uit zicht was geraakt.

Afgelopen week tegen Frankrijk leek er echter een renaissance plaats te vinden. Onder de nieuwe bondscoach Arjan Veurink toonden de Oranjevrouwen aan dat ze in slechts enkele maanden hebben geleerd om ook een reactieve speelstijl te hanteren, waarmee ze de geduchte Franse ploeg wisten te neutraliseren. Presentator Susanne Morren blikte in de voetbalpodcast, samen met Leonne Stentler, Jan Vincent van Zuiden en Frank Wielaard, terug op het gelijkspel tegen Frankrijk. De voetbalpodcast is hier te beluisteren. Na de overwinning op dinsdag (2-1) en het gelijkspel van de daaropvolgende avond (1-1) tegen Frankrijk, stond Veurink vol trots voor de camera's. Hij had zijn ploeg beide keren met een defensieve insteek het veld op gestuurd, een opvallende breuk met de eerste duels onder zijn leiding, en deze aanpak bleek succesvol. Veurink glimlachte en zei dat het verdedigende gedeelte zelfs nog beter was dan op dinsdag. Dit soort resultaten tegen toptegenstanders doen enorm veel met het zelfvertrouwen van deze spelersgroep en laten zien dat de ploeg verdedigend echt heel sterk staat. Waar het bij Jonker regelmatig ging om de specifieke formatie waarin de speelsters werden opgesteld, zoals 4-3-3 of 5-3-2, is dat bij Veurink zelden een thema. De bondscoach denkt niet in rigide formaties en bewees tegen Frankrijk dat een 4-3-3 opstelling, vaak als offensief beschouwd, ook uitstekend kan werken voor een counterende ploeg. De reactie van bondscoach Veurink na het duel benadrukte deze flexibiliteit. Dat Veurink slaagde waar zijn voorganger faalde, kan mede worden toegeschreven aan de rol van Damaris Egurrola. De middenvelder zat tot haar eigen frustratie veel op de bank onder Jonker, maar is onder Veurink een van de internationals met de meeste speeltijd. Veurink uit regelmatig zijn bewondering voor Egurrola's duelkracht en kopkwaliteiten. In de tweede wedstrijd tegen Frankrijk stelde ze niet teleur, met maar liefst veertien gewonnen van haar zestien persoonlijke duels. Een klein smetje op deze statistiek is dat het kopduel dat ze verloor, leidde tot de openingstreffer van Frankrijk. Daarnaast viel een andere middenvelder op: Wieke Kaptein, door voormalig Oranje-aanvoerder Mandy van den Berg omschreven als 'de gedroomde captain voor de toekomst'. De 20-jarige middenvelder kopte de gelijkmaker (1-1) binnen, maar was ook cruciaal door haar onvermoeibare jacht en ijzige kalmte aan de bal. Analist Leonne Stentler toonde met beelden aan dat Kaptein op veel chaotische momenten juist rust aan de bal wist te bewaren en zich niet liet afleiden, zelfs niet als er drie of vier Franse speelsters op haar afkwamen. Deze interlandperiode heeft dus veel positiefs opgeleverd. Niet alleen staat Oranje door de resultaten tegen Frankrijk bovenaan in de WK-kwalificatiepoule, maar door een blessuregolf onder routinematige internationals hebben ook veel nieuwe speelsters de kans gekregen om zich te laten zien. Naast Egurrola lijkt bijvoorbeeld rechtsback Lynn Wilms haar plek in het elftal te hebben verstevigd. Het wordt bovendien interessant om te zien of Veurink het succesvolle verdedigingsduo Renee van Asten en Veerle Buurman uit elkaar wil halen, en hoe hij Jackie Groenen zal integreren op het middenveld zodra zij hersteld is van haar blessure. Dit zijn luxeproblemen voor de bondscoach. Veurink erkende dat het interessant is wat er de afgelopen week is gebeurd en dat het nog afwachten is hoe complex de puzzel zal worden. Hij kon echter niet anders dan tevreden zijn en gaf aan dat het team op de goede weg is op alle gebieden, waarbij deze twee wedstrijden een mooie bevestiging zijn. Bekijk hier de samenvatting van Frankrijk - Nederland en de stand in de WK-kwalificatiepoule





NOSsport / 🏆 12. in NL We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Oranjevrouwen Arjan Veurink Frankrijk Voetbal Reactieve Speelstijl

United States Latest News, United States Headlines

Read more »

Read more »

Oranjevrouwen pakken belangrijke punt tegen Frankrijk en blijven koploperDe Oranjevrouwen hebben een kostbaar gelijkspel (1-1) behaald tegen Frankrijk in de WK-kwalificatie, mede dankzij een late gelijkmaker van Wieke Kaptein. Dit resultaat, na een eerdere overwinning op Frankrijk, plaatst Nederland aan kop van de poule en in de race voor directe WK-kwalificatie.

Read more »

Read more »

Read more »

Read more »