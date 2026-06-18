Oranjevrouwen tegen Hongarije in play-offs WK 2027: weg naar Brazilië is lang

De loting voor de WK-voetbalplay-offs is gedaan: Oranje speelt eerst tegen Hongarije en daarna mogelijk tegen Turkije of Slovenië. Alle details over schema, tegenstanders en de uitdagingen voor bondscoach Arjan Veurink.

De Oranjevrouwen zien een duidelijke uitdaging in de play-offs voor het WK voetbal volgend jaar in Brazilië. Na de loting in Nyon weten ze dat ze eerst Hongarije moeten verslaan, de huidige nummer 45 op de FIFA-wereldranglijst.

Dit tweeluik in oktober is cruciaal: alleen een overwinning opent de deur naar een tweede ronde waarin ze het opnemen tegen de winnaar van het duel tussen Turkije en Slovenië. Het Nederlands elftal eindigde als tweede in hun kwalificatiegroep, achter Frankrijk maar vóór Ierland en Polen, waardoor ze enkel via de play-offs de ticket kunnen veroveren.

De speelschema's zijn vastgesteld: de eerste ronde loopt van 7 tot en met 13 oktober, en de tweede ronde wordt gespeeld tussen 26 november en 5 december. Coach Arjan Veurink moet zijn ploeg motiveren om deze году te paaien, wetende dat hun tegenstanders in elke ronde zwaar zullen zijn. Het rapport na de eerste cyclus onder Veurink toont veel verbetering, maar ook dat Oranje nog niet op het gewenste niveau is, wat de play-offs extra uitdagend maakt.

De focus ligt nu volledig op de voorbereiding op Hongarije en het omzetten van verbeteringen in resultaten. Terwijl andere landen zoals Engeland onder leiding van Sarina Wiegman het opnemen tegen Griekenland, en daarna mogelijk Slowakije of Oekraïne, is het voor Nederland meer een kwestie van consistentie en doorzettingsvermogen. De specifieke data en tegenstanders geven structuur, maar de mentale en fysieke voorbereiding zal doorslaggevend zijn. De verwachtingen zijn hoog, maar de realiteit van play-offs is dat elke wedstrijd een finale wordt.

De fans hopen dat Oranje de knopen door kan hakken en zich uiteindelijk voor een derde WK-voetbaltoernooi achter elkaar kan plaatsen. Dit verhaal onderstreept zowel de kansen als de risico's van het play-offsysteem, waarbij een kleine fout tot vroegtijdig uitschakeling leidt. De loting lijkt gunstig met Hongarije als eerste tegenstander, maar het深度融合 vanervaring en jeugd in het Nederlands elftal moet nu de doorslag geven. De komende maanden zijn dus bepalend voor de toekomst van het Nederlands vrouwenvoetbal op het wereldtoneel.

Samenvattend: de weg naar Brazilië ligt vast, maar het is een moeilijke weg met meerdere obstakels. De focus ligt op actie, niet op woorden





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