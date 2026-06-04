Oranjevrouwen staan op de drempel van WK‑kwalificatie: Ierland als finale hindernis

De Oranjevrouwen moeten nog tegen Ierland en Polen winnen om hun plek voor het WK 2027 veilig te stellen. Analisten wijzen op Ierse sterkte en zwaktes, terwijl coach Veurink zich voorbereidt op een beslissende wedstrijd in Cork.

De weg naar het WK 2027 ligt binnen handbereik voor de Oranjevrouwen , maar de volgende twee ontmoetingen met Ierland en Polen blijken cruciaal. Volgens veterane Arjan Veurink is er geen ruimte voor zelfvoldaanheid; de tegenstanders zijn beter dan ooit en elke fout kan de kwalificatie in de verf halen.

Analist Leonne Stentler waarschuwde na de laatste interlandperiode dat Ierland zich potentieel kan opstapelen als een gevaarlijke concurrent, zelfs meer dan Frankrijk. De Ierse ploeg, bijgenaamd 'The Girls in Green', heeft tot nu toe zes punten verzameld in de kwalificatiegroep en speelt met een opvallend hoge schietfrequentie: in hun recente thuiswedstrijd tegen Frankrijk schoten zij zeven keer op doel, terwijl de Fransen slechts twee pogingen hadden.

Ondanks het verloren duel (1-2) toont dit dat Ierland een offensief gevaar vormt, een observatie die Veurink bevestigt wanneer hij spreekt over hun snelheid en de moeilijkheid om hen in een verdedigende stance te breken. Een analyse van de statistieken onthult twee opvallende zwaktes bij het Ierse team die Nederland kan exploiteren.

Ten eerste heeft de Ierse selectie onder bondscoach Carla Ward de neiging om vroeg in de wedstrijd te scoren, maar vindt nauwelijks succes na de zestigste minuut; in deze kwalificatieserie na die tijd geen enkel doelpunt meer. Bovendien heeft Ierland in dit kampioenschap de helft van hun tegendoelpunten opgeëist via hoekschoppen, een punt waarop de Oranjevrouwen kunnen zoeken naar een oplossing.

Het is geen toeval dat Lineth Beerensteyn, die in de eerdere ontmoeting in Galgenwaard met een late hoekschop het beslissende doelpunt maakte (2-1), haar treffer precies uit die situatie haalde. Beerensteyn's vermogen om in de laatste minuten de bal achter het Ierse verdedigingsblok te werken, kan de sleutel worden om de Ierse marge in Cork te verkleinen of zelfs te elimineren.

De komende wedstrijd in Cork zal dan ook meer zijn dan een simpel duel; het is een cruciale stap voor beide teams om hun WK-droom te waarborgen. Een gelijkspel zou Frankrijk de voorsprong in de groep kunnen geven, iets wat zowel het Nederlands als het Ierse team koste wat het koste willen vermijden.

Veurink benadrukt dat zijn ploeg zich in de best mogelijke uitgangspositie bevindt, maar tegelijkertijd blijft hij waakzaam voor onverwachte obstakels, zoals een mogelijke 'bananenschil' in de vorm van een onverwacht tactisch wending van de Ierse trainer. Met vertrouwen in hun eigen kwaliteiten, maar bewust van de statistische signalen die naar een vroeg tijdstip van scoren en kwetsbaarheid bij corners wijzen, zal Nederland zich maximaal voorbereiden op een intens gevecht dat mogelijk de eindstand van de groepsfase bepaalt.

Het resultaat van dit duel zal met grote zekerheid de koers voor de WK-kwalificatie van de Oranjevrouwen voor de rest van de campagne bepalen





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WK 2027 Oranjevrouwen Ierland Kwalificatie Voetbal

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