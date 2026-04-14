Oranjevrouwen boeken sensationele zege op Frankrijk in WK-kwalificatie

Nederland wint verrassend met 2-1 van Frankrijk in een cruciale WK-kwalificatiewedstrijd in Breda. De debuterende Renee van Asten en Esmee Brugts waren de doelpuntenmakers. De overwinning zorgt voor een sprong in de kwalificatiepoule.

De Oranjevrouwen hebben in een cruciale WK-kwalificatiewedstrijd een verrassende en belangrijke overwinning behaald op topland Frankrijk . In het Rat Verlegh Stadion in Breda werd het een memorabele 2-1 voor Nederland, een resultaat dat de positie van het team in de kwalificatiepoule aanzienlijk verstevigt. De wedstrijd, die vooraf door velen als een bijna onmogelijke opgave werd beschouwd, kende een onverwachte heldin in de vorm van de 19-jarige debutante Renee van Asten. De Ajax-verdedigster, die de kans kreeg om zich te bewijzen in de basis vanwege blessures bij ervaren krachten, greep die kans met beide handen aan. Al na elf minuten schoot ze, na een precieze vrije trap, op sublieme wijze de openingstreffer binnen. Haar doelpunt was niet alleen een bewijs van haar talent, maar ook een signaal van de strijdlust en het zelfvertrouwen dat de jonge ploeg van bondscoach Veurink uitstraalde. De vroege voorsprong gaf Oranje een boost en zorgde voor een verrassend evenwicht in de eerste helft.

De wedstrijd was echter verre van gespeeld. Frankrijk, met zijn kwaliteiten en ervaring, zette in de tweede helft meer druk. De gelijkmaker van de Fransen viel na een ongelukkige situatie voor de Nederlandse defensie. Een lage voorzet werd van richting veranderd, waarna keepster Daphne van Domselaar de bal ongelukkig op haar voet kreeg en de bal in eigen doel belandde. Ondanks de tegenslag toonde Oranje veerkracht en bleef strijden voor de overwinning. De wedstrijd leek te kantelen, Frankrijk leek door te drukken, maar Oranje hield stand. De Nederlandse ploeg, die zich in de tweede helft terugtrok op eigen helft, bleef geconcentreerd verdedigen en loerde op de counter. Die countertactiek bleek uiteindelijk succesvol. Na een perfecte pass van Van Asten kon Wieke Kaptein het middenveld oversteken en de bal spelen naar de razendsnelle Esmee Brugts. De Barcelona-aanvalster bleef ijzig kalm en schoot beheerst de 2-1 binnen. De vreugde was enorm, niet alleen bij de spelers, maar ook bij de staf en de meegereisde fans. De strategische aanpak en de individuele kwaliteiten van de Oranjevrouwen kwamen perfect samen in deze cruciale fase van de wedstrijd.

De laatste minuten van de wedstrijd werden een ware krachtmeting. De Fransen, vastberaden om de gelijkmaker te forceren, zetten alles op alles. De Nederlandse ploeg toonde echter veerkracht en karakter. Tien speelsters trokken zich terug in het eigen strafschopgebied om de Franse aanvalsgolven te weerstaan. De defensie, onder leiding van de debuterende Van Asten, bleef compact en gaf geen krimp. Elke duel werd met volle overgave aangegaan, en elke bal werd met passie verdedigd. De frustratie bij de Fransen groeide, terwijl de Nederlandse ploeg met elke seconde dichter bij de overwinning kwam. Uiteindelijk bleef het 2-1, een resultaat dat meer dan verdiend was. De overwinning op Frankrijk in de WK-kwalificatie is een enorme boost voor het vertrouwen van de Oranjevrouwen, en geeft de ploeg een uitstekende uitgangspositie in de strijd om een plek op het WK. De focus ligt nu op de volgende wedstrijd tegen Frankrijk, waar de Oranjevrouwen opnieuw zullen strijden voor een goed resultaat.





NOS / 🏆 5. in NL We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Oranjevrouwen Frankrijk WK-Kwalificatie Voetbal Renee Van Asten Esmee Brugts Overwinning Breda Sport

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Nederland - Frankrijk: Oranje met blessuregolf treft sterk Frankrijk in WK-kwalificatiewedstrijdHet Nederlands elftal staat voor een pittige WK-kwalificatiewedstrijd tegen Frankrijk, met een team dat flink is gehavend door blessures. Renee van Asten maakt haar debuut. Er is ook een minuut stilte voor Jean-Pierre Escalettes.

Read more »

Oranje weer op voorsprong tegen Frankrijk (2-1) • Brugts schiet knap binnenIn dit liveblog volgen we de WK-kwalificatiewedstrijd van de Oranjevrouwen tegen Frankrijk.

Read more »

Oranje boekt knappe zege op topland Frankrijk, hoofdrol 19-jarige debutant Van AstenNederland klimt door de overwinning over Frankrijk heen in de WK-kwalificatiepoule. Zaterdag speelt Oranje nogmaals tegen de Françaises.

Read more »

Oranje boekt knappe zege op topland Frankrijk, hoofdrol 19-jarige debutant Van AstenNederland klimt door de overwinning over Frankrijk heen in de WK-kwalificatiepoule. Zaterdag speelt Oranje nogmaals tegen de Françaises.

Read more »

Oranje wint van Frankrijk (2-1) • Goals Van Asten en BrugtsIn dit liveblog volgen we de WK-kwalificatiewedstrijd van de Oranjevrouwen tegen Frankrijk.

Read more »

Oranje Leeuwinnen verslaan Frankrijk in cruciale wedstrijdDe Oranje Leeuwinnen hebben een belangrijke overwinning behaald op Frankrijk, mede dankzij een doelpunt van debutante Renee van Asten. De wedstrijd was cruciaal voor de kwalificatie en bood Nederland de kans om revanche te nemen na een eerdere nederlaag op het EK. Ondanks de afwezigheid van belangrijke spelers en een moeilijke fase in de wedstrijd, toonde Oranje veerkracht en won uiteindelijk met 2-1.

Read more »