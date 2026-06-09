Oranjevoetbalsters tegen Polen: WK-kwalificatie hangt af van eigen winst en Frankrijk-Ierland

De Oranjevoetbalsters moeten vanavond winnen van Polen en hopen op een gelijkspel van Frankrijk tegen Ierland om direct naar het WK te gaan. Coach Veurink concentreert zich op twaalfpunten: het verbeteren van cornerverdediging en het stoppen van Poolse superspits Ewa Pajor. Veranderde opstelling verwacht.

Het Oranjevoetbalelftal staat vanavond voor een cruciale ontmoeting met Polen in de WK-kwalificatie. De Nederland ers moeten zelf winnen en hopen op een gelijkspel tussen Frankrijk en Ierland om als groepswinnaar direct naar het WK te gaan.

De vorige nederlaag tegen Ierland (3-2) heeft de nadruk gelegd op de kwetsbaarheden van het team. Twee specifieke aandachtspunten domineren de voorbereiding: het verdedigen van corners en het koppelen van de Poolse superspits Ewa Pajor. In het eerste duel in Gdansk ontstond veel gevaar uit corners voor Polen, maar Oranje kon de scorescherpe aanvallen niet voorkomen. Coach Veurink bevestigt dat dit een langdurig thema is dat het hele jaar door wordt besproken.

De organisatie van corners blijkt vaak anders dan voorbereid, waardoor betere keuzes nodig zijn. Pajor is het andere grote gevaar. De topscorer van topclubs als Barcelona en Wolfsburg liet al in het eerste duel haar snelheid en afronding zien, wat leidde tot een vroeg doelpunt na balverlies van Miedema. Veurink verwacht een vergelijkbaar spelbeeld: Oranje domineert aanvallend, waardoor de verdedigende lijn hoog staat.

Bij balverlies ontstaat dan veel ruimte,wat per definitie kwetsbaar is. De coach kondigde enige wijzigingen aan in de opstelling, mogelijk met een snellere verdediger om Pajor beter te kunnen aanpakken. Opties zijn Dijkstra, Van Asten of Van der Zanden, maar Veurink sprak ook zijn vertrouwen uit in Janssen en haar ervaring





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