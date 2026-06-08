Oranje zoekt de gym op voor de theepauze

Het Nederlands elftal heeft een voorsprong te pakken, maar er hadden wel meer doelpunten kunnen vallen in de oefenwedstrijd tegen Oezbekistan. De aanvaller Malen mist een enorme kans, terwijl Gakpo zijn twintigste goal in zijn vijftigste interland voor Oranje maakt.

Oranje gaat de gym opzoeken voor de theepauze, maar er hadden meer doelpunten kunnen vallen in de oefenwedstrijd tegen Oezbekistan . De aanvaller Malen mist een enorme kans, terwijl Gakpo zijn twintigste goal in zijn vijftigste interland voor Oranje maakt.

Bondscoach Ronald Koeman hoopt vandaag tegen Oezbekistan een veel beter Oranje te zien dan in de wedstrijd tegen Algerije. Hoe het Nederlands elftal dat voor elkaar krijgt? Daar geeft Koeman in de onderstaande video uitleg over. De spelers van Oranje zijn begonnen aan hun warming-up, waaronder doelman Bart Verbruggen, die vanavond opgaat voor zijn dertigste interland in het Nederlands elftal.

De pas 21-jarige keeper begint zondag aan zijn tweede eindtoernooi met Oranje, nadat hij op het EK van 2024 ook al onder de lat stond. Nederland-Oezbekistan staat vandaag onder de leiding van een Amerikaanse scheidsrechter, Alyssa Pennington. Zij zal na een minuut stilte voor voormalig teammanager Hans Jorritsma voor het begin van de wedstrijd fluiten. De wedstrijd speelt zich wel af in een troosteloze ambiance.

Zonder supporters, zonder rumoer moet Oranje vandaag de motivatie echt uit zichzelf halen. Het Nederlands elftal heeft een voorsprong te pakken, maar er hadden wel meer doelpunten kunnen vallen. De aanvaller Malen mist een enorme kans, terwijl Gakpo zijn twintigste goal in zijn vijftigste interland voor Oranje maakt. De middenvelder Tijjani Reijnders kijkt uit naar de oefenwedstrijd tegen Oezbekistan na de nederlaag tegen Algerije.

'Toen hadden we beter moeten zijn, we willen het nu laten zien. ' Volgens de middenvelder heeft Oranje in de laatste dagen hard getraind en zich goed voorbereid op deze wedstrijd. Dat kon ook, omdat het nog niet zo warm was in New York, vertelt hij. De verdediger Jurriën Timber is vandaag nog wel aanwezig bij de oefenwedstrijd tussen Nederland en Oezbekistan.

De verdediger die dus geen deel uitmaakt van de WK-selectie is nog niet naar huis gevlogen. Hij neemt nu plaats op de tribune, achter de dug-out. Hij krijgt ook nog een knuffel van assistent-bondscoach Edgar Davids. Bondscoach Ronald Koeman heeft vanmorgen met Jurriën Timber gesproken en de knoop doorgehakt om hem niet mee te nemen naar het WK.

De verdediger is niet fit genoeg om in actie te komen op het eindtoernooi. Dat terwijl Timber nog wel meespeelde in de Champions League-finale van zijn club Arsenal tegen Paris Saint-Germain.

'Je kunt het de club niet kwalijk nemen, want het is de finale. Maar het is duidelijk geweest dat het meespelen in die wedstrijd niet geholpen heeft. Als wij één wedstrijd zouden spelen, zou het misschien ook kunnen, maar niet als we op een eindtoernooi om de paar dagen spelen', zegt bondscoach Ronald Koeman voor de oefenwedstrijd tegen Oezbekistan. De bondscoach hoopt dat Timber de enige speler is die de komende tijd afvalt bij zijn team.

'Lutsharel Geertruida kan prima nu centraal spelen. Ik bid dat het hierbij blijft.





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